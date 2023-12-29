Німеччина дала 24 млн євро кредиту на ремонт підстанції Укренерго: підписано угоду

На відновлення зруйнованих російськими обстрілами підстанцій Україна через Німецький банк розвитку KfW залучила вже 133 млн євро

Фото: Мінфін

Міністр фінансів Сергій Марченко 29 грудня підписав гарантійну угоду із Німецьким банком розвитку KfW на 24 млн євро кредиту на відновлення енергетичної інфраструктури. Про це повідомило Міністерство фінансів.

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Гроші спрямують на відновлення підстанції НЕК "Укренерго", що зазнала значних руйнувань через російські масовані атаки.

З лютого 2022 року завдяки спільним з KfW ініціативам Україна залучила близько 133 млн євро кредитних та грантових коштів на відновлення українських підстанцій, наголосив міністр.

Довідка На сьогодні обсяг портфеля проєктів KfW в Україні є найбільшим за всі роки співробітництва та складається із семи чинних інвестиційних проєктів на загальну суму близько 295 млн євро. На сьогодні обсяг портфеля проєктів KfW в Україні є найбільшим за всі роки співробітництва та складається із семи чинних інвестиційних проєктів на загальну суму близько 295 млн євро.

Під час зустрічі з послом Німеччини в Україні Мартіном Єгером Марченко зазначив, що активна співпраця з міжнародними партнерами, зокрема Німеччиною, сприяла підтримці функціонування державних інституцій, відновленню енергетичного сектору, підтримці малого і середнього бізнесу, соціальних проєктів.

Мартін Єгер, своєю чергою, запевнив, що підтримка Німеччини є непохитною та наголосив на необхідності посилювати співпрацю між країнами наступного року.