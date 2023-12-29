Німеччина дала 24 млн євро кредиту на ремонт підстанції Укренерго: підписано угоду
Міністр фінансів Сергій Марченко 29 грудня підписав гарантійну угоду із Німецьким банком розвитку KfW на 24 млн євро кредиту на відновлення енергетичної інфраструктури. Про це повідомило Міністерство фінансів.
Гроші спрямують на відновлення підстанції НЕК "Укренерго", що зазнала значних руйнувань через російські масовані атаки.
З лютого 2022 року завдяки спільним з KfW ініціативам Україна залучила близько 133 млн євро кредитних та грантових коштів на відновлення українських підстанцій, наголосив міністр.
Під час зустрічі з послом Німеччини в Україні Мартіном Єгером Марченко зазначив, що активна співпраця з міжнародними партнерами, зокрема Німеччиною, сприяла підтримці функціонування державних інституцій, відновленню енергетичного сектору, підтримці малого і середнього бізнесу, соціальних проєктів.
Мартін Єгер, своєю чергою, запевнив, що підтримка Німеччини є непохитною та наголосив на необхідності посилювати співпрацю між країнами наступного року.
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