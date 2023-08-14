Германия готовит три инвестпроекта в Украине на 73 млн евро

Украина совместно с немецким кредитным учреждением для восстановления (KfW) готовит три новые совместные инвестиционные проекты на 73 млн евро. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов Германии Кристианом Линднером, прибывшим с визитом в Украину.

На данном этапе KfW реализует пять инвестпроектов в Украине на 247 млн евро.

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Министр Линднер впервые посещает Украину с начала полномасштабной агрессии России. До этого он был в Украине в 2020 году.

По его словам, цель сегодняшнего визита – обсуждение конкретных шагов по дальнейшей финансовой поддержке Украины.

"Мы уже твердо запланировали дальнейшую поддержку Украины при планировании нашего бюджета на следующие несколько лет", – цитирует Линднера издание Bild после его переговоров в министерстве финансов Украины.

Украина уже получила от Германии более 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи, большую часть – в виде грантов.

Также во время встречи в Минфине обсуждались шаги по улучшению инвестиционной привлекательности Украины для привлечения немецких компаний.

"Мы знаем, что Украина также защищает наши ценности, а вместе с ними и европейский порядок и свободу в целом", – заявил Линднер.

21 июня 2023 года немецкому банку увеличили гарантии страхования военных рисков в Украине.

7 августа Германия расширила гарантии своим компаниям, инвестирующим в Украину.

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