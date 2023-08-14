Німеччина готує три інвестпроєкти в Україні на 73 млн євро

Україна спільно з німецькою кредитною установою для відбудови (KfW) готує три нові спільні інвестиційні проєкти на 73 млн євро. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером, який прибув із візитом до України.

Наразі KfW реалізує п'ять інвестпроєктів в Україні на 247 млн євро.

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Міністр Лінднер вперше відвідує Україну з початку повномасштабної агресії Росії. До цього він був в Україні у 2020 році.

За його словами, мета сьогоднішнього візиту – обговорення конкретних кроків щодо подальшої фінансової підтримки України.

"Ми вже твердо запланували подальшу підтримку України під час планування нашого бюджету на наступні кілька років", – цитує Лінднера видання Bild після його переговорів у міністерстві фінансів України.

Україна вже отримала від Німеччини понад 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги, більшу частину – у вигляді грантів.

Також під час зустрічі у Мінфіні обговорювалися кроки щодо покращення інвестиційної привабливості України для залучення німецьких компаній.

"Ми знаємо, що Україна також захищає наші цінності, а разом з ними і європейський порядок та свободу загалом", – заявив Лінднер.

21 червня 2023 року німецькому банку збільшили гарантії страхування воєнних ризиків в Україні.

7 серпня Німеччина розширила гарантії своїм компаніям, які інвестують в Україну.

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