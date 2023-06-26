Германия сопротивляется плану ЕС по замороженным активам России: боится прецедента – FT

Германия выразила возражение против плана Европейской комиссии отдать Украине прибыль от замороженных активов Кремля, утверждает газета Financial Times со ссылкой на собственные источники.

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Немецкие чиновники считают, что юридические риски такого шага слишком высоки.

На официальном уровне Германия поддерживает позицию, что Россия должна будет заплатить за ущерб, причиненный Украине. В то же время страна считает, что предложенная идея вызывает "сложные финансовые и юридические вопросы".

"Это открывает ящик Пандоры", – сказал один из немецких чиновников, с которыми пообщалась газета. Он пояснил, что это может создать прецедент для других стран, в частности для Польши, которая требует от Германии репараций за Вторую мировую войну.

Другой источник FT сказал, что министр юстиции Германии Марко Бушман признал предложения Евросоюза юридически нежизнеспособными.

Несколько дипломатов на прошлой неделе призвали Еврокомиссию хорошо все обдумать, прежде чем делать официальное предложение.

Евросоюз не рассматривает возможность конфискации российских активов, но ищет способ использовать их в пользу Киева.

Один из вариантов – обязать депозитарии делиться с Украиной прибылью, полученной от реинвестирования доходов от замороженных российских активов. В правительстве Украины рассчитывают, что таким образом Евросоюз мог бы привлекать 3 млрд евро в год.

Украина также рассматривает альтернативную схему, по которой комиссия могла бы использовать конфискованные российские активы как залог для привлечения инвестиций.