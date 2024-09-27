Гетманцев не исключает, что будет второй этап повышения налогов

Глава налогового комитета Рады не видит оснований для повышения НДС, но не исключает, что они могут появиться в будущем

Даниил Гетманцев (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев не видит оснований для повышения налога на добавленную стоимость (НДС), но не исключает, что они могут появиться в будущем. Об этом он сказал в интервью Українським новинам.

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"Сейчас мы видим, что нет оснований повышать НДС, но не исключаем, что они появятся в будущем... А это будущее может быть и через месяц или позже... Может появиться соответствующее предложение от правительства. Без него мы ничего не будем делать", – сказал Гетманцев.

Он подчеркнул, что в этом вопросе власти должны исходить из позиции правительства и необходимых ему средств для финансирования армии.

"Это единственное фактически обоснование, повышать ли НДС. Как ресурс, с точки зрения публичных финансов, это правильный источник и он наименее вреден из всех, которые еще остались на столе. Потому как ресурс, мы его можем использовать. В то же время, с другой стороны, нужен ли он вообще или нет – должно определить правительство", – пояснил народный депутат.

Пока позиция правительства такова, что достаточно тех изменений налогов, которые Рада проголосовала в первом чтении, добавил он.

"Но мы должны помнить не только о потребностях до конца года, но и на следующий год, где мы пока не имеем 100% уверенности в привлечении всех тех объемов внешней помощи, в которой будем нуждаться", – добавил глава налогового комитета.