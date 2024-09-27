Гетманцев не исключает, что будет второй этап повышения налогов
Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев не видит оснований для повышения налога на добавленную стоимость (НДС), но не исключает, что они могут появиться в будущем. Об этом он сказал в интервью Українським новинам.
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"Сейчас мы видим, что нет оснований повышать НДС, но не исключаем, что они появятся в будущем... А это будущее может быть и через месяц или позже... Может появиться соответствующее предложение от правительства. Без него мы ничего не будем делать", – сказал Гетманцев.
Он подчеркнул, что в этом вопросе власти должны исходить из позиции правительства и необходимых ему средств для финансирования армии.
"Это единственное фактически обоснование, повышать ли НДС. Как ресурс, с точки зрения публичных финансов, это правильный источник и он наименее вреден из всех, которые еще остались на столе. Потому как ресурс, мы его можем использовать. В то же время, с другой стороны, нужен ли он вообще или нет – должно определить правительство", – пояснил народный депутат.
Пока позиция правительства такова, что достаточно тех изменений налогов, которые Рада проголосовала в первом чтении, добавил он.
"Но мы должны помнить не только о потребностях до конца года, но и на следующий год, где мы пока не имеем 100% уверенности в привлечении всех тех объемов внешней помощи, в которой будем нуждаться", – добавил глава налогового комитета.
- Законопроект №11416-д о повышении налогов прошел первое чтение 17 сентября, он предусматривает увеличение доходов бюджета на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд – в следующем.
- Основную сумму принесут повышение военного сбора с 1,5% до 5% и увеличение налога на прибыль для банков с 25% до 50%.
- В сентябре Международный валютный фонд сообщил, что поддерживает повышение налогов в Украине.