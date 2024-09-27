Гетманцев не виключає, що буде другий етап підвищення податків
Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев не бачить підстав для підвищення податку на додану вартість (ПДВ), але не виключає, що вони можуть з'явитися в майбутньому. Про це він сказав у інтерв'ю Українським новинам.
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"Нині ми бачимо, що немає підстав підвищувати ПДВ, але не виключаємо, що вони з'являться в майбутньому… А це майбутнє може бути і через місяць або пізніше… Може з'явитися відповідна пропозиція від уряду. Без неї ми нічого не будемо робити", – сказав Гетманцев.
Він наголосив, що в цьому питанні влада повинна виходити з позиції уряду і необхідних йому коштів для фінансування армії.
"Це є єдиним фактично обґрунтуванням, чи підвищувати ПДВ. Як ресурс, з точки зору публічних фінансів, це правильне джерело і воно є найменш шкідливим з усіх, які ще залишилися на столі. Тому як ресурс, ми його можемо використати. Водночас, з іншого боку, чи потрібен він взагалі, чи ні – має визначити уряд", – пояснив народний депутат.
Поки що позиція уряду така, що достатньо тих змін податків, які Рада проголосувала в першому читанні, додав він.
"Але ми маємо пам’ятати не тільки про потреби до кінця року, але й на наступний рік, де ми поки що не маємо 100% впевненості щодо залучення усіх тих обсягів зовнішньої допомоги, якої потребуватимемо", – додав голова податкового комітету.
- Законопроєкт №11416-д про підвищення податків пройшов перше читання 17 вересня, він передбачає збільшення доходів бюджету на 58 млрд грн цього року та 137 млрд – наступного.
- Основну суму принесуть підвищення військового збору з 1,5% до 5% та збільшення податку на прибуток для банків із 25% до 50%.
- У вересні Міжнародний валютний фонд повідомив, що підтримує підвищення податків в Україні.