Гетманцев не виключає, що буде другий етап підвищення податків

Голова податкового комітету Ради не бачить підстав для підвищення ПДВ, але не виключає, що вони можуть з'явитися в майбутньому

Данило Гетманцев (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев не бачить підстав для підвищення податку на додану вартість (ПДВ), але не виключає, що вони можуть з'явитися в майбутньому. Про це він сказав у інтерв'ю Українським новинам.

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"Нині ми бачимо, що немає підстав підвищувати ПДВ, але не виключаємо, що вони з'являться в майбутньому… А це майбутнє може бути і через місяць або пізніше… Може з'явитися відповідна пропозиція від уряду. Без неї ми нічого не будемо робити", – сказав Гетманцев.

Він наголосив, що в цьому питанні влада повинна виходити з позиції уряду і необхідних йому коштів для фінансування армії.

"Це є єдиним фактично обґрунтуванням, чи підвищувати ПДВ. Як ресурс, з точки зору публічних фінансів, це правильне джерело і воно є найменш шкідливим з усіх, які ще залишилися на столі. Тому як ресурс, ми його можемо використати. Водночас, з іншого боку, чи потрібен він взагалі, чи ні – має визначити уряд", – пояснив народний депутат.

Поки що позиція уряду така, що достатньо тих змін податків, які Рада проголосувала в першому читанні, додав він.

"Але ми маємо пам’ятати не тільки про потреби до кінця року, але й на наступний рік, де ми поки що не маємо 100% впевненості щодо залучення усіх тих обсягів зовнішньої допомоги, якої потребуватимемо", – додав голова податкового комітету.