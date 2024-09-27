Гетманцев не верит, что бизнес уйдет в тень из-за повышения военного сбора на 3,5 п.п.
Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев не видит рисков перехода бизнеса в тень после повышения военного сбора с 1,5% до 5%. Об этом он сказал в интервью Українським новинам, отвечая на вопрос о кривой Лаффера.
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Это такая теоретическая модель, которая отражает зависимость между налоговыми ставками и объемом налоговых поступлений в государственный бюджет. Она показывает, что при увеличении налоговой ставки до определенного уровня налоговые поступления растут. Но если налоговая ставка превышает этот оптимальный уровень, то налоговые поступления начинают уменьшаться.
Гетманцева спросили, не перейдет ли Украина эту точку после принятия закона о повышении военного сбора.
Он ответил, что кривая Лаффера – простой и графически понятный теоретический концепт, поэтому он "очень нравится мамкиным профессорам из FB" и "часто используется псевдоэкспертами для обоснования того, что необходимо уменьшать налоги".
"Однако эмпирически никогда не было доказано, какой именно уровень налоговой нагрузки является критическим, предельным и после которого уменьшаются поступления в бюджет. Даже сам Лаффер этого не определил. Более того, есть много эмпирических исследований кривой, согласно которым максимизация поступлений от налога на доходы достигается при ставках 35-70%, что значительно выше наших ставок. Причем ближе к 70%, хотя речь идет бесспорно о западных странах", — сказал Гетманцев.
"Сам Лаффер в 2012 году выступил консультантом местных властей штата Канзас в США, где его пригласили для того, чтобы он предоставил экспертизу плану повышения доходов штата на примере уменьшения налогов в соответствии со своей кривой. Этот эксперимент завершился через пять лет дефицитом бюджета и необходимостью сокращение расходов на социальные нужды, образование и инфраструктуру", — добавил депутат.
"Поэтому ответ – нет. Мы не видим рисков перехода бизнеса в тень, когда речь идет о 3,5% военного сбора. Напротив, сейчас благодаря слаженной работе налоговой и принципиальной позиции части бизнеса, мы видим обратный тренд – детенизацию экономики", — сказал Гетманцев.
- Законопроект №11416-д о повышении налогов прошел первое чтение 17 сентября, он предусматривает увеличение доходов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд – в следующем.
- Основную сумму принесут увеличение военного сбора с 1,5 до 5% и увеличение налога на прибыль для банков с 25 до 50%. Министерство финансов было против повышения налогов для банков, но готово с ним смириться.