Гетманцев не верит, что бизнес уйдет в тень из-за повышения военного сбора на 3,5 п.п.

Фото: Даниил Гетманцев / Facebook

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев не видит рисков перехода бизнеса в тень после повышения военного сбора с 1,5% до 5%. Об этом он сказал в интервью Українським новинам, отвечая на вопрос о кривой Лаффера.

Читайте о бизнесе без политики на канале LIGA.Бізнес

Это такая теоретическая модель, которая отражает зависимость между налоговыми ставками и объемом налоговых поступлений в государственный бюджет. Она показывает, что при увеличении налоговой ставки до определенного уровня налоговые поступления растут. Но если налоговая ставка превышает этот оптимальный уровень, то налоговые поступления начинают уменьшаться.

Источник: Википедия

Гетманцева спросили, не перейдет ли Украина эту точку после принятия закона о повышении военного сбора.

Он ответил, что кривая Лаффера – простой и графически понятный теоретический концепт, поэтому он "очень нравится мамкиным профессорам из FB" и "часто используется псевдоэкспертами для обоснования того, что необходимо уменьшать налоги".

Читайте также Возврат в тень и рост цен на недвижимость. Как бизнес реагирует на повышение налогов

"Однако эмпирически никогда не было доказано, какой именно уровень налоговой нагрузки является критическим, предельным и после которого уменьшаются поступления в бюджет. Даже сам Лаффер этого не определил. Более того, есть много эмпирических исследований кривой, согласно которым максимизация поступлений от налога на доходы достигается при ставках 35-70%, что значительно выше наших ставок. Причем ближе к 70%, хотя речь идет бесспорно о западных странах", — сказал Гетманцев.

"Сам Лаффер в 2012 году выступил консультантом местных властей штата Канзас в США, где его пригласили для того, чтобы он предоставил экспертизу плану повышения доходов штата на примере уменьшения налогов в соответствии со своей кривой. Этот эксперимент завершился через пять лет дефицитом бюджета и необходимостью сокращение расходов на социальные нужды, образование и инфраструктуру", — добавил депутат.

"Поэтому ответ – нет. Мы не видим рисков перехода бизнеса в тень, когда речь идет о 3,5% военного сбора. Напротив, сейчас благодаря слаженной работе налоговой и принципиальной позиции части бизнеса, мы видим обратный тренд – детенизацию экономики", — сказал Гетманцев.