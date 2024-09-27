Гетманцев не вірить, що бізнес піде у тінь через підвищення військового збору на 3,5 в.п.

Фото: Данило Гетманцев / Facebook

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев не бачить ризиків переходу бізнесу в тінь після підвищення військового збору з 1,5% до 5%. Про це він сказав в інтерв'ю Українським новинам, відповідаючи на запитання про криву Лаффера.

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Це така теоретична модель, яка відображає залежність між податковими ставками та обсягом податкових надходжень до державного бюджету. Вона показує, що у разі збільшення податкової ставки до певного рівня податкові надходження зростають. Але якщо податкова ставка перевищує цей оптимальний рівень, то податкові надходження починають зменшуватися.

Джерело: Вікіпедія

Гетманцева спитали, чи не перейде Україна цю точку після ухвалення закону про підвищення військового збору.

Він відповів, що крива Лаффера – простий і графічно зрозумілий теоретичний концепт, тому він "дуже подобається мамкіним професорам з FB" і "часто використовується псевдоекспертами для обґрунтування того, що необхідно зменшувати податки".

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"Але емпірично ніколи не було доведено, який саме рівень податкового навантаження є критичним, граничним і після якого зменшуються надходження до бюджету. Навіть сам Лаффер цього не визначив. Щобільше, є багато емпіричних досліджень кривої, за якими максимізація надходжень від податку на доходи досягається за ставками 35-70%, що є значно вищими за наші ставки. Причому ближче до 70%, хоча йдеться, безперечно, про західні країни", – сказав Гетманцев.

"Сам Лаффер у 2012 році виступив консультантом місцевої влади штату Канзас у США, де його запросили для того, щоб він надав експертизу плану підвищення доходів штату на прикладі зменшення податків відповідно до своєї кривої. Цей експеримент завершився через п'ять років дефіцитом бюджету і необхідністю скорочення видатків на соціальні потреби, освіту та інфраструктуру", – додав депутат.

"Тому відповідь – ні. Ми не бачимо ризиків переходу бізнесу в тінь, коли йдеться про 3,5% військового збору. Навпаки, зараз завдяки злагодженій роботі податкової й принциповій позиції частини бізнесу ми бачимо зворотний тренд – детінізацію економіки", – сказав Гетманцев.