Гетманцев уверяет, что отсутствие транша МВФ не станет катастрофой

Украина в 2021 году сможет выполнить свои бюджетные обязательства даже в том случае, если не получит транш от Международного валютного фонда. Об этом заявил председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на брифинге в Верховной Раде.

"Мы убеждены в том, что нам пройти 2021 год без очередного транша МВФ будет гораздо труднее, но это ни в коем случае не будет катастрофой. У нас есть соответствующие ресурсы, у нас есть соответствующие возможности, чтобы это осуществить. Никакой катастрофы не будет. Будут выполнены бюджетные обязательства, будет в стране финансовая стабильность, будет валютная стабильность", — заявил Гетманцев.

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Гетманцев назвал отрицательным результатом провал переговоров с миссией МВФ.

Наталия Софиенко

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