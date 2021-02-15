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Гетманцев уверяет, что отсутствие транша МВФ не станет катастрофой

15.02.2021, 15:56
Гетманцев уверяет, что отсутствие транша МВФ не станет катастрофой - Фото
Даниил Гетманцев (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Украина в 2021 году сможет выполнить свои бюджетные обязательства даже в том случае, если не получит транш от Международного валютного фонда. Об этом заявил председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на брифинге в Верховной Раде.

"Мы убеждены в том, что нам пройти 2021 год без очередного транша МВФ будет гораздо труднее, но это ни в коем случае не будет катастрофой. У нас есть соответствующие ресурсы, у нас есть соответствующие возможности, чтобы это осуществить. Никакой катастрофы не будет. Будут выполнены бюджетные обязательства, будет в стране финансовая стабильность, будет валютная стабильность", — заявил Гетманцев.

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Гетманцев назвал отрицательным результатом провал переговоров с миссией МВФ.

"С другой стороны мы должны понимать, что сотрудничество с любым международным партнером возможно тогда, когда это удовлетворяет интересы как международных партнеров, так и Украины. Мы должны в этих переговорах найти правильный баланс, чтобы не перейти красные линии ни нашего суверенитета, ни интересов украинцев", – отметил он и добавил, что сторонам необходимы дополнительные консультации.

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Наталия Софиенко
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МВФ экономика транш от мвф Даниил Гетманцев
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