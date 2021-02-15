Гетманцев уверяет, что отсутствие транша МВФ не станет катастрофой
Украина в 2021 году сможет выполнить свои бюджетные обязательства даже в том случае, если не получит транш от Международного валютного фонда. Об этом заявил председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на брифинге в Верховной Раде.
"Мы убеждены в том, что нам пройти 2021 год без очередного транша МВФ будет гораздо труднее, но это ни в коем случае не будет катастрофой. У нас есть соответствующие ресурсы, у нас есть соответствующие возможности, чтобы это осуществить. Никакой катастрофы не будет. Будут выполнены бюджетные обязательства, будет в стране финансовая стабильность, будет валютная стабильность", — заявил Гетманцев.
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Гетманцев назвал отрицательным результатом провал переговоров с миссией МВФ.
"С другой стороны мы должны понимать, что сотрудничество с любым международным партнером возможно тогда, когда это удовлетворяет интересы как международных партнеров, так и Украины. Мы должны в этих переговорах найти правильный баланс, чтобы не перейти красные линии ни нашего суверенитета, ни интересов украинцев", – отметил он и добавил, что сторонам необходимы дополнительные консультации.
- 11 января 2021 года миссия Европейского департамента МВФ по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by возобновила работу.
- 14 января Кабинет министров Украины обсудил с МВФ намерение правительства регулировать цены на газ для населения.
- 15 января министр финансов Сергей Марченко сообщил, что в 2021 году Украина готова погасить рекордные долговые обязательства: для этого необходимо сотрудничество с Международным валютным фондом.
- 13 февраля миссия Международного валютного фонда завершила работу в Украине, но решение о пересмотре программы stand by еще не принято.
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