Глава БЭБ купил квартиру в Одессе вдвое дешевле рыночной стоимости – Схемы

Глава новосозданного Бюро экономической безопасности (БЭБ) Вадим Мельник в 2020 году купил квартиру в элитном ЖК Одессы за 1,13 млн грн. Это вдвое меньше ее рыночной стоимости, сообщают Схемы со ссылкой на декларацию чиновника.

По данным журналистов, в апреле 2020-го Мельник купил двухкомнатную квартиру в ЖК "19 жемчужин". Стоимость одного квадратного метра составляли $615. При этом официальная стоимость квадратного метра в это ЖК составляет $1300, свидетельствуют данные на сайте агентства недвижимости. Цена не была ниже 1200 с момента ввода ЖК в эксплуатацию, заявили в компании-застройщике. Сам Мельник обвинения отрицает.

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Отмечается, что формальное снижение цены недвижимости приводит к снижению базы налогообложения. По рассчетам Схем, при оплате рыночной цены квартиры Мельник должен был бы заплатить 192 000 грн налогов. В свою очередь при двойном снижении цены Мельник заплатил бы 96 000 грн налогов.

Схемам Мельник заявил, что стоимость квартиры соответствует указанной в декларации. Он также не был готов ответить, почему цена была вдвое меньше рыночной.

"Я заплатил ту сумму, которые определил продавец. Какая цена была указана, ту цену я заплатил. Я не очень мониторил объявления. Меня цена не впечатлила, дешевая она или дорога – меня она устроила. Мне подбирали эту квартиру риэлтеры. Я не считаю эту цену заниженной. Для меня это – немалые средства – 1 млн грн", – заявил Мельник.

Отмечается, что жена Мельника владеет в двумя салонами красоты в Ирпене (Киевская область). Ей также принадлежит квартира к Киеве, три в Ирпене и еще одна в Турции. Сам Мельник с 2000-го по 2016 год работал в налоговых органах. После до 2020-го занимался преподавательством. С декабря был главой Государственной фискальной службы.

Продавец квартиры – непубличная личность из IT-сферы, отмечают журналисты.

Бюро экономической безопасности или БЭБ – новая государственная структура, которая сконцентрирует на себе функции всех силовых органов, раньше занимавшихся преступлениями в сфере экономики и финансов. Создание Бюро – одно из условий сотрудничества с международными кредиторами и многолетняя просьба бизнеса: БЭБ задумывался как аналитический, а не силовой орган, что в теории должно сократить количество "маски-шоу" – визитов силовиков к предпринимателям. Ведомство будет координировать Минфин. Согласно закону, штат Бюро не должен превышать 4000 сотрудников. Должностной оклад для сотрудников со специальным званием установлен на уровне не ниже 20 прожиточных минимумов (43 780 грн).

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Александр Мясищев

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