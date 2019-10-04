Глава НБУ прокомментировал колебания курса гривни

Колебание курса гривни - закономерный процесс, учитывая политику гибкого курсообразования Национального банка Украины. Об этом на совместном брифинге с премьер-министром Алексеем Гончаруком заявил глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент LIGA.net.

По словам главы НБУ, колебание курса в определенных диапазонах - это нормальная ситуация как для бизнеса, так и центрального банка, который регулирует эту политику.

Смолий отметил, что есть несколько сезонных факторов, которые фундаментально влияют на курс гривни: валютные поступления экспортеров агропродукции, которые существенно выросли, а также вложения нерезидентов в ценные бумаги правительства, которые на начало года выросли до $3 млрд.

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По официальному курсу НБУ, за сентябрь гривня выросла к доллару США на 4% - до 24,2 грн/$, с начала года - на 12,6%.

Впервые за три месяца укрепления гривни украинцы больше продавали валюту, чем покупали. Подробнее тут .

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