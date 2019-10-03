Курс гривни резко упал. Что будет дальше

Курс национальной валюты Украины к доллару не долго удержался на рекордном для последних четырех лет уровне - 24 грн/$. Уже 2 октября официальный курс доллара приблизился к 25 грн, в кассах банков и обменниках – доллар в среднем продавали по 25,3 грн.

Но на табло уличных обменников можно было увидеть еще более высокий курс - на гривню дороже.

Что происходит?

"Доллар по 24" – результат очередной крупной покупки нерезидентами гособлигаций украинского правительства. На аукционе Минфина 24 сентября иностранцы вложили в гривневые ОВГЗ около $450 млн. Эта валюта укрепила гривню до максимального значения за четыре года.



В начале октября фактор иностранцев исчез с украинского рынка: Минфин провел один из худших аукционов этого года, продав ОВГЗ всего на 77 млн грн (в прошлый раз – было 13,2 млрд грн).

Опрошенные LIGA.net аналитики не ожидают значительного роста курса в ближайшее время. Предел этого курсового всплеска – 25,5 грн/$, до конца года гривня девальвирует до 26,5 грн/$, полагают финансисты.

Подробнее об этом читайте в материале - На взлет: доллар подорожал на гривну за три дня. Что происходит и где закончится?