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Курс гривни резко упал. Что будет дальше

Курс гривни резко упал. Что будет дальше
03.10.2019, 12:24

Гривня быстро теряет позиции. Почему нацвалюта опять девальвирует?

Курс национальной валюты Украины к доллару не долго удержался на рекордном для последних четырех лет уровне  - 24 грн/$. Уже 2 октября официальный курс доллара приблизился к  25 грн, в кассах банков и обменниках – доллар в среднем продавали по 25,3 грн.

Но на табло уличных обменников можно было увидеть еще более высокий курс - на гривню дороже.

Что происходит?

"Доллар по 24" – результат очередной крупной покупки нерезидентами гособлигаций украинского правительства. На аукционе Минфина 24 сентября иностранцы вложили в гривневые ОВГЗ около $450 млн. Эта валюта укрепила гривню до максимального значения за четыре года.

В начале октября фактор иностранцев исчез с украинского рынка: Минфин провел один из худших аукционов этого года, продав ОВГЗ всего на 77 млн грн (в прошлый раз – было 13,2 млрд грн).

Опрошенные LIGA.net аналитики не ожидают значительного роста курса в ближайшее время. Предел этого курсового всплеска – 25,5 грн/$, до конца года гривня девальвирует до 26,5 грн/$, полагают финансисты.

Подробнее об этом читайте в материале - На взлет: доллар подорожал на гривну за три дня. Что происходит и где закончится?

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