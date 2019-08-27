Глава Всемирного банка рассказал о встрече с Зеленским

Президент Владимир Зеленский на встрече с главой Всемирного банка (ВБ) Дэвидом Малпассом подтвердил намерения провести земельную реформу, завершить разделение НАК Нафтогаз Украины и демонополизировать экономику. Об этом Малпасс написал в своем блоге для Financial Time.

"На нашей встрече президент Зеленский подтвердил несколько ключевых мер роста, которые я буду упоминать на встречах с G7: осуществить земельную реформу, разделить права собственности на транзитные активы Нафтогаза, демонополизировать экономику и государственные предприятия, а также уважать независимость центрального банка (НБУ)", - пишет глава ВБ.

Он отмечает, что для привлечения инвестиций Украине нужно ликвидировать монополии и укрепить верховенство права.

Также Малпасс подчеркивает важность земельной реформы. По его словам, в Украине самый большой запас сельскохозяйственных земель в Европе, но урожайность намного ниже, чем во Франции и Германии.

"При этом один олигарх контролирует группу компаний, которая производит более 80% внутреннего производства нескольких видов минеральных удобрений", - отмечает глава ВБ.