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Главный дипломат ЕС поддержал конфискацию замороженных резервов России в пользу Украины

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09.05.2022, 08:51
Главный дипломат ЕС поддержал конфискацию замороженных резервов России в пользу Украины - Фото
Фото: EPA

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поддерживает конфискацию российских резервов, замороженных Западом, в пользу Украины. Об этом он сказал в интервью Financial Times.

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"Пусть мне кто-то объяснит, почему это хорошо для афганских денег и плохо для российских денег", – сказал он, напомнив о решении Белого дома использовать хранившиеся в США замороженные резервы Да Афганистан банка на гуманитарные нужды и выплату компенсаций за теракты 9/11.

Украина хочет получить российские валютные резервы в качестве репараций за нанесенный войной ущерб.

"Это один из важнейших политических вопросов, стоящих на повестке дня, – кто будет платить за восстановление Украины", – признал Боррель.

Он заявил, что использовать деньги России на восстановление Украины было бы очень логичным шагом.

  • По оценке Минфина РФ, Россия из-за санкций потеряла доступ к примерно половине своих валютных резервов — $300 млрд из $640 млрд.
  • Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Россия планирует судиться из-за заморозки своих резервов.
  • Министерство экономики Украины и Офис президента заявляли, что правительство совместно с другими странами ищет механизм передачи Украине арестованных золотовалютных резервов центробанка РФ. Их хотят использовать в качестве репарации для предстоящего восстановления страны после войны.
Андрей Водяный
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война международные резервы конфискация Жозеп Боррель
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