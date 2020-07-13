Коронакризис. Глобальный корпоративный долг увеличится на $1 трлн в 2020 году

Глобальный корпоративной долг увеличится на 12% в 2020 году, или на $1 трлн, из-за ухудшения финансового состояния крупнейших компаний, вызванного пандемией COVID-19. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад инвестиционной компании Janus Henderson.

Общий размер корпоративного долга по итогам 2020 года составит $9,3 трлн, говорится в сообщении.

В докладе проанализированы данные по 900 крупнейшим корпорациям мира.

Около половины долга в 2020 году - $3,9 трлн – придется на долю американских компаний. На втором месте окажутся корпорации из Германии - $762 млрд. Причем, один только Volkswagen накопит долгов на сумму $192 млрд, что большем, чем совокупный долг компаний таких стран, как ЮАР и Венгрия, говорится в докладе.

В 2019 году корпоративный долг крупнейших компаний мира вырос на 8%, по сравнению с 2018 годом. Прошлогодний скачек показателя был вызван необходимостью занимать средства для обеспечения большого количества сделок по слиянию и поглощению и для выплаты дивидендов, объясняют аналитики Janus Henderson.

«Э том году причины накопления долга совершенно иные: из-за COVID-19 компании вынуждены занимать деньги, чтобы сбалансировать финансовую отчетность», - цитирует Reuters Сета Меера, портфельного аналитика Janus Henderson.

17 июня Кабмин изменил порядок предоставления господдержки микро- и малым предпринимателям. Общая сумма выданных кредитов уже превысила 1 млрд грн.

10 июля МВФ порекомендовал правительствам инвестировать в компании, а не кредитовать их.

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Роман Брыль

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