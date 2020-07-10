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Правительства должны инвестировать в компании, а не кредитовать - МВФ

10.07.2020, 10:43
Правительства должны инвестировать в компании, а не кредитовать - МВФ - Фото
МВФ (фото - depositphotos.com)

Правительствам необходимо изменить вид поддержки компаний, столкнувшихся с трудностями на фоне коронавирусного кризиса, ориентируясь на инвестиции в акционерный капитал, а не на кредиты. Об этом заявила главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат на вебинаре, организованном МВФ и Токийским университетом, сообщает Reuters.

Учитывая масштаб шока, все больше компаний могут становиться неплатежеспособными, так как в течение многих месяцев будут фиксировать снижение выручки, отметила Гопинат.

По ее словам, государственная поддержка в виде кредитов обременит такие компании долгами, которые еще больше затруднят выход из кризиса.

"Государственная поддержка должна в большей степени выглядеть как инвестиции в акции, а не увеличение долгов. В противном случае, мы получим большое количество фирм, которые выходят из кризиса с огромными долговыми обязательствами", - сказала Гопинат.

"Если кредитование больше примет форму инвестиций в акции... то это будет меньшим бременем для фирм. Это облегчит компаниям выход из кризиса", - добавила она.

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Гопинат сказала, что восстановление мировой экономики будет "крайне неравномерным и крайне неопределенным", призвав страны продолжать принимать агрессивные меры бюджетно-финансового и денежно-кредитного стимулирования для поддержки своих экономик.

В то время как рост цен на продовольствие в некоторых странах ускорился, общая потребительская инфляция, скорее всего, останется низкой в большинстве регионов мира, поскольку потеря рабочих мест будет сдерживать рост заработной платы, сказала Гопинат.

"Мы больше опасаемся, что инфляция будет слишком низкой, а не слишком высокой", - сказала она.

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Юрий Тарасовский
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