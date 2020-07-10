Правительства должны инвестировать в компании, а не кредитовать - МВФ
Правительствам необходимо изменить вид поддержки компаний, столкнувшихся с трудностями на фоне коронавирусного кризиса, ориентируясь на инвестиции в акционерный капитал, а не на кредиты. Об этом заявила главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат на вебинаре, организованном МВФ и Токийским университетом, сообщает Reuters.
Учитывая масштаб шока, все больше компаний могут становиться неплатежеспособными, так как в течение многих месяцев будут фиксировать снижение выручки, отметила Гопинат.
По ее словам, государственная поддержка в виде кредитов обременит такие компании долгами, которые еще больше затруднят выход из кризиса.
"Государственная поддержка должна в большей степени выглядеть как инвестиции в акции, а не увеличение долгов. В противном случае, мы получим большое количество фирм, которые выходят из кризиса с огромными долговыми обязательствами", - сказала Гопинат.
"Если кредитование больше примет форму инвестиций в акции... то это будет меньшим бременем для фирм. Это облегчит компаниям выход из кризиса", - добавила она.
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Гопинат сказала, что восстановление мировой экономики будет "крайне неравномерным и крайне неопределенным", призвав страны продолжать принимать агрессивные меры бюджетно-финансового и денежно-кредитного стимулирования для поддержки своих экономик.
В то время как рост цен на продовольствие в некоторых странах ускорился, общая потребительская инфляция, скорее всего, останется низкой в большинстве регионов мира, поскольку потеря рабочих мест будет сдерживать рост заработной платы, сказала Гопинат.
"Мы больше опасаемся, что инфляция будет слишком низкой, а не слишком высокой", - сказала она.
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