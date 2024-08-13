"Голосов нет". Законопроект о повышении налогов не выносят на рассмотрение – Железняк
Верховная Рада не будет рассматривать законопроект №11416 о повышении налогов на ближайшей пленарной неделе, сообщил первый заместитель председателя финансового комитета Ярослав Железняк.
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"Голосов нет. На пленарную неделю, которая будет скоро в августе, ничего не выносят, комитет мы по этому закону не собираем", – написал он в Telegram во вторник.
Депутат сравнил отсрочку законопроекта с тем, как тяжело и долго власть шла к принятию другого непопулярного закона – о мобилизации.
"Думаю, будут тянуть на начало сентября только первое чтение [законопроекта №11416]. И потом, вангую, будем срочно тянуть во второе, потому что иначе денег не будет. В результате на сбор суммы останется не четыре месяца, а три. И налоги придется поднимать больше и радикальнее", – написал Железняк.
Глава финансового комитета Даниил Гетманцев раньше предупредил, что без изменений в бюджет ситуация с выплатой денег военным может обостриться уже в конце сентября.
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