"Голосів немає". Законопроєкт про підвищення податків не виносять на розгляд – Железняк
Верховна Рада не розглядатиме законопроєкт №11416 про підвищення податків на найближчому пленарному тижні, повідомив перший заступник голови фінансового комітету Ярослав Железняк.
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"Голосів немає. На пленарний тиждень, який буде скоро у серпні, нічого не виносять, комітет ми по цьому закону не збираємо", – написав він у Telegram у вівторок.
Депутат порівняв відтермінування законопроєкту із тим, як тяжко й довго влада йшла до ухвалення іншого непопулярного закону – про мобілізацію.
"Думаю, будуть тягнути на початок вересня тільки перше читання [законопроєкту №11416]. І потім, вангую, будемо терміново тягнути у друге, бо інакше ж грошей не буде. В результаті на збір суми залишиться не чотири місяці, а три. І податки доведеться підіймати більше і радикальніше", – написав Железняк.
Голова фінансового комітету Данило Гетманцев раніше попередив, що без змін до бюджету ситуація з виплатою грошей військовим може загостритися вже наприкінці вересня.
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