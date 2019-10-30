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Гонтарева: Есть красные линии, которые нельзя переходить власти

Гонтарева: Есть красные линии, которые нельзя переходить власти
30.10.2019, 11:27

Любые наступления на ПриватБанк и НБУ повлияют на макрофинансовую стабильность в Украине, подчеркивает экс-глава центробанка Гонтарева

Экс-глава Национального банка (НБУ) Валерия Гонтарева считает, что существует две красные линии, за которые власти не могут заходить, - это независимость НБУ и национализация ПриватБанка. Об этом она сказала в интервью НВ.

“Есть две красные линии, которые переходить нельзя - это ПриватБанк и независимость Национального банка. Поэтому, когда мы говорим о макрофинансовой стабильности, независимость Национального банка - это основополагающий, краеугольный базис, на котором может строиться вся остальная экономика”, - отметила Гонтарева.

Она пояснила, что международные партнеры Украины защищают реформу НБУ, потому что центробанк стал действительно сильной независимой институцией.

“И сейчас мы видим, как это происходит, как международное сообщество просто сказало всем: "Независимость НБУ мы не трогаем даже пальцем". И эти месседжи звучали постоянно”, - говорит Гонтарева.

Она также добавила, что попытки повлиять на независимость Нацбанка “уже отбили”.

“Давайте надеяться, что они больше не повторятся. Попытки были - их уже отбили. Все международное сообщество поддержало независимость НБУ и поставило это как основополагающий критерий продолжения сотрудничества”, - сказала она.

Гонтарева также отметила, что макрофинансовая стабильность и рост экономики в стране - это заслуга слаженной работы независимого центробанка и Министерства финансов: “Когда у вас совместно работает сильная команда в Минфине и в Центральном банке, тогда у вас экономический успех”.

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