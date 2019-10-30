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Гонтарева: С экономикой все очень хорошо, но это не ЗеКоманда

Гонтарева: С экономикой все очень хорошо, но это не ЗеКоманда
30.10.2019, 10:35

Экс-глава НБУ считает, что экономика Украины находится в очень хорошем состоянии

Экономика Украины находится в очень хорошем состоянии, но это пока не связано с командой президента Владимира Зеленского. Об этом сказала в интервью НВ экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева.

"У нас экономика находится в очень хорошем состоянии. И могу вам сказать, что соотношение государственного долга к ВВП, которое сейчас минимальное; соотношение наших резервов и покрытие этими резервами критического импорта максимальное. Курс у нас стабильный, свою ключевую ставку Нацбанк снижает постоянно… Я считаю, что у нас прекрасные макропоказатели", - отметила Гонтарева.

При этом, она подчеркнула, что это пока не связано с так называемой ЗеКомандой. "Пока не связано. Связано исключительно с теми реформами, которые были сделаны для макрофинансовой стабильности в стране; со всем, что сделало Министерство финансов в бюджетной сфере, и со всем, что сделал Центральный банк в расчистке банковской системы, в запуске новой монетарной политики, инфляционного таргетирования и в том, что у нас плавающий валютный курс", - отметила экс-глава НБУ.

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По ее словам, это заслуга всей команды, которая начала делать реформы в 2014 году. "Я пришла в Нацбанк в июне 2014 года, и мы сразу начали проводить наши реформы. Нашей первой реформой было обеспечение макрофинансовой стабильности. Понятно, что без Министерства финансов, без реструктуризации долгов, которую сделала Наталья Яресько, это было бы просто невозможно", - считает Гонтарева.

Кроме того, она отметила роль зарубежных партнеров. "Самую большую поддержку нам всегда оказывал МВФ, но у нас также была огромная поддержка от Всемирного банка, от ЕБРР, от ЕС, и даже прямые финансовые гарантии американского правительства были. То есть это огромная так называемая «umbrella», такой «зонтик» в $40 миллиардов, который повесили над Украиной", - добавила Гонтарева.

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