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Гонтарева: В Минфине сейчас происходит какое-то мракобесие

Гонтарева: В Минфине сейчас происходит какое-то мракобесие
28.05.2020, 13:15

Экс-глава Нацбанка считает, что спасти экономику с помощью лишь "печатного станка" не получится - нужны структурные реформы

Национальный банк Украины не обязан выполнять работу Министерства финансов – каждый должен быть на своем месте. Об этом сказала экс-глава НБУ Валерия Гонтарева в интервью LIGA.net, комментируя действия регулятора и Минфина в борьбе с кризисом.

По словам Гонтаревой, НБУ использует весь инструментарий: выдает и длинные, и короткие деньги. "НБУ все делает очень правильно. Я им горжусь", - подчеркнула она.

При этом экс-глава НБУ жестко раскритиковала работу Минфина.

"Давайте честно скажем, в Минфине сейчас происходит какое-то мракобесие. Мне в свое время повезло. Я работала с очень хорошими министрами финансов: Наталка Яресько, Александр Данилюк, потом Оксана Маркарова. Я бы кстати ее выбрала премьер-министром, а вместо этого ее уволили прямо накануне начала нового экономического кризиса. Был 21 день министром [Игорь] Уманский. Это просто был полный позор! Сейчас новый министр [Сергей Марченко], который всех реформаторов взял и уволил. Он меня очень разочаровал", - отметила Гонтарева.

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По ее словам, центробанк — не мессия, который должен просто спасти страну.

"Каждый на своем месте должен сделать свою работу и не дать Украине скатится в пропасть, из которой мы с таким трудом вылезли в 2014-2015 годах. Так что НБУ все правильно делает [не соглашаясь просто печатать деньги], Минфин должен это понимать и быстро и эффективно делать свою работу", - считает экс-глава НБУ.

"Сейчас моя главная рекомендация правительствам развивающихся стран такая: если вы столкнулись с кризисом военного времени, каким без сомнений является время COVID-19, и вынуждены включать станок, то обязательно это делайте параллельно с всеобъемлющими структурными реформами. Как это делали мы в 2014-2015 году", - подчеркнула экс-глава НБУ.

  • Ранее мы писали о том, что НБУ согласился помогать правительству деньгами. Регулятор не будет напрямую финансировать Кабмин, но деньги могут дать государственные банки. Предварительная сумма "помощи" – 60 млрд грн. Подробнее об этом тут. Читайте также, кому поможет антикоронавирусный план НБУ и Кабмина.

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Юрий Тарасовский
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