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Госбюджет-2022. Как изменились главные показатели по сравнению с 2021 годом: инфографика

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2021, 15:40
Госбюджет-2022. Как изменились главные показатели по сравнению с 2021 годом: инфографика - Фото
Иллюстративное фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ

2 декабря Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2022 год. Как изменились основные показатели по сравнению с показателями в госбюджете на 2021 год – в инфографике LIGA.net.

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Госбюджет-2022. Как изменились главные показатели по сравнению с 2021 годом: инфографика

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Наталия Софиенко
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инфографика госбюджет 2022
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