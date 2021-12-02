Госбюджет-2022. Как изменились главные показатели по сравнению с 2021 годом: инфографика

2 декабря Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2022 год. Как изменились основные показатели по сравнению с показателями в госбюджете на 2021 год – в инфографике LIGA.net.

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Наталия Софиенко

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