Госбюджет-2022. Как изменились главные показатели по сравнению с 2021 годом: инфографика
02.12.2021, 15:40
Иллюстративное фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ
2 декабря Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2022 год. Как изменились основные показатели по сравнению с показателями в госбюджете на 2021 год – в инфографике LIGA.net.
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- 31 мая 2021 года Кабинет министров одобрил Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, позволяющую планировать госбюджет на три года. 15 июля Верховная Рада ее одобрила. 18 сентября министр финансов Украины Сергей Марченко представил в Верховной Раде проект госбюджета на 2021 год. Тогда народные депутаты подвергли критике проект бюджета и отправили его в Бюджетный комитет. 20 октября депутаты приступили к рассмотрению поправок в законопроект №6000. 2 ноября Верховная Рада приняла госбюджет-2022 в первом чтении. 2 декабря госбюджет-2022 был принят в целом. Подробности здесь.
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