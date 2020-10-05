Госбюджет в сентябре выполнен на 115% − Шмыгаль

Госбюджет в сентябре выполнен на 115%. Об этом написал в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, это на 7,8 млрд грн больше, чем в прошлом году и на 10,1 млрд грн больше норматива.

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"Сентябрь стал четвертым месяцем подряд, когда выполняется государственный бюджет... сейчас отставание от годового норматива только 11,8 млрд", – написал он.

Премьер высказал уверенность, что до конца года бюджет будет полностью выполнен.

По данным Минфина, за январь-июль 2020 года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 47,4 млрд грн. В том числе общий фонд – с дефицитом в сумме 54,8 млрд грн, что меньше, чем предусматривалось бюджетной росписью на январь – июль (100,8 млрд грн). Счетная палата считает, что на невыполнение плана поступления больше всего повлияло низкое качество прогноза макроэкономических показателей.

Доходы госбюджета на 2020 год были утверждены в размере 975,833 млрд грн (в том числе 855,4 млрд грн по общему фонду), расходы – 1,266 трлн грн (1,135 трлн грн). Дефицит – 94 млрд грн. В апреле Верховная Рада внесла антикризисные изменения в госбюджет на текущий год, увеличив его дефицит почти втрое – до 298,4 млрд грн, или 7,5% от ВВП.

Ранее премьер Шмыгаль высказывался, что в государственном бюджете Украины нет никакой "дыры", а есть плановый дефицит в размере 7,5% ВВП.

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Сергей Чигирь

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