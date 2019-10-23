Госдолг. Фиала назвал возможную сумму и риски выплат по варантам

Если темпы роста ВВП Украины достигнут 40% за пять лет, то это приведет к увеличению выплат по варрантам, выпущенным при реструктуризации внешнего госдолга в 2015 году, до $8 млрд. Об этом сказал глава инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала в интервью LIGA.net.

Отвечая на вопрос, что будет с выплатами по варантам, если применить заявленные премьер-министром Алексеем Гончаруком темпы роста экономики за пять лет, Фиала сказал: "Мы посчитали этот сценарий. Если применить заявленные премьером темпы роста, то по ним выплаты будут больше $8 млрд. Понятно, есть какие-то переменные, курс доллара и так далее".

При этом инвестбанкир отметил, что не знает, реально ли политически реально выплатить такую сумму. "Есть подписанные контракты, к ним привязано много кросс-дефолтов, от таких обязательств не уйдешь. Первая выплата может быть в мае 2021 года, и будет относительно небольшой — пару сотен миллионов. Но если к следующему году экономика вырастет на 5% и выше, то выплаты в 2022-м будут большими", - сказал он.

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Фиала считает, что держателям варрантов можно было бы предложить какую-то сделку. "Не обязательно их выкупать, можно конвертировать эти обязательства в длинные облигации. Как я понимаю, обсуждается вопрос, с каким коэффициентом. Сейчас они торгуются выше 90% от номинала. Но они структурированы достаточно выгодно для инвесторов. И, наверное, инвесторы захотят какую-то премию, чтобы согласиться на эту конвертацию", - отметил он.

Фиала не стал отвечать на вопрос, есть ли в портфеле Dragon Capital варранты, сославшись на коммерческую тайну.

Он также рассказал, как заявления отдельных олигархов влияют на цены варантов. "Когда господин Коломойский говорит о дефолте, то цены на варранты падают. Но это имеет и обратный эффект - процентные ставки, которые платим, привлекая долг, растут. Поэтому, с одной стороны, можем чуть-чуть заработать, но с другой — можем еще больше потерять. Все-таки выгоднее нацеливаться на высокий рост и делать все, чтобы этого достичь. И уже с держателями договорится о реструктуризации в облигации выплаты, по которым будут более предсказуемыми", - отметил Фиала.

Полный текст интервью с инвестбанкиром Томашом Фиалой читайте тут.