Имущество Мегабанка арестовали, им незаконно завладели фирмы со "следом" в РФ

В Украине арестована недвижимость обанкротившегося харьковского банка, которой завладели подсанкционные компании, аффилированные с гражданами РФ. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Сотрудники ГБР разоблачили противоправную финансовую сделку с недвижимостью харьковского коммерческого банка, находящегося в процедуре ликвидации. Стоимость недвижимости оценивается в 360 миллионов гривень.

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"Имущество, противоправно выведенное из-под управления Фонда гарантирования вкладов физических лиц, в настоящее время решением суда арестовано и будет возвращено Фонду", – говорится в сообщении.

По данным следствия, мошенники во время военных действий в Харьковской области попытались переоформить и перерегистрировать права собственности банка на недвижимость. При этом новыми хозяевами стали иностранные компании, фактическими бенефициарными собственниками которых являются граждане государства-агрессора. Сами компании-нерезиденты находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Средства от реализации возвращенной недвижимости будут направлены на возврат вкладов клиентам банка и удовлетворение требований кредиторов.

Исходя из фото, обнародованных ГБР, речь идет об обанкротившемся Мегабанке.

Мегабанк работал на финансовом рынке Украины около 32 лет. По данным банка, на 1 января он обслуживал 728 319 клиентов, на территории Украины работало 154 отделения. Активы банка на эту дату составили 9,956 млрд грн. По данным НБУ, доля финучреждения – 0,46% чистых активов платежеспособных банков. Крупнейшими акционерами Мегабанка являлись Виктор Субботин (60,74%), Европейский банк реконструкции и развития (11,29%), правительство Германии (11,29%), Максим Ефимов (9,82%).

22 июля 2022 года НБУ ликвидировал Мегабанк.

23 сентября Фонд гарантирования впервые выставил на аукционы право аренды недвижимости Мегабанка.

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Наталія Софієнко

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