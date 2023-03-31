Имущество Мегабанка арестовали, им незаконно завладели фирмы со "следом" в РФ
В Украине арестована недвижимость обанкротившегося харьковского банка, которой завладели подсанкционные компании, аффилированные с гражданами РФ. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
Сотрудники ГБР разоблачили противоправную финансовую сделку с недвижимостью харьковского коммерческого банка, находящегося в процедуре ликвидации. Стоимость недвижимости оценивается в 360 миллионов гривень.
"Имущество, противоправно выведенное из-под управления Фонда гарантирования вкладов физических лиц, в настоящее время решением суда арестовано и будет возвращено Фонду", – говорится в сообщении.
По данным следствия, мошенники во время военных действий в Харьковской области попытались переоформить и перерегистрировать права собственности банка на недвижимость. При этом новыми хозяевами стали иностранные компании, фактическими бенефициарными собственниками которых являются граждане государства-агрессора. Сами компании-нерезиденты находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Средства от реализации возвращенной недвижимости будут направлены на возврат вкладов клиентам банка и удовлетворение требований кредиторов.
Исходя из фото, обнародованных ГБР, речь идет об обанкротившемся Мегабанке.
- 22 июля 2022 года НБУ ликвидировал Мегабанк.
- 23 сентября Фонд гарантирования впервые выставил на аукционы право аренды недвижимости Мегабанка.
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