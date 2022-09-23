Фонд гарантирования впервые выставил на аукционы право аренды недвижимости Мегабанка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставит на аукционы право аренды имущества ликвидированного Мегабанка. Первые аукционы пройдут 27 сентября, сообщает пресс-служба фонда.

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На аукционах предлагается взять в аренду четыре бывших отделения банка "Мегабанк":

нежилое помещение общей площадью 114 квадратных метров в Харьковской области со стартовой ценой аренды на месяц – 37 164 грн;

часть нежилого здания площадью 111,4 квадратных метров в Харьковской области, стартовая цена лота – 36 427,80 грн;

трехкомнатная квартира общей площадью 75,1 квадратных метров (жилая площадь – 48,5 кв. м) в Черкасской области, стартовая цена лота – 28 913,50 грн;

часть нежилого помещения общей площадью 249,40 квадратных метров в Житомире, стартовая цена лота – 98 762,40 грн.

Срок аренды каждого из объектов составляет 12 месяцев.

В Фонде отметили, что денежные средства, полученные от управления активами, будут направляться на расчет с кредиторами банка.

Мегабанк работал на финансовом рынке Украины около 32 лет. По данным банка, на 1 января он обслуживал 728 319 клиентов, на территории Украины работало 154 отделения. Активы банка на эту дату составили 9,956 млрд грн. По данным НБУ, доля финучреждения – 0,46% от чистых активов платежеспособных банков. Крупнейшими акционерами Мегабанка были Виктор Суботин (60,74%), Европейский банк реконструкции и развития (11,29%), правительство Германии (11,29%), Максим Ефимов (9,82%).

Наталія Фреїк

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