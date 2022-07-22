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НБУ ликвидировал Мегабанк

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2022, 15:55
НБУ ликвидировал Мегабанк - Фото
Фото: пресс-служба Мегабанка

Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию и принял решение о  ликвидации Мегабанка.  Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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В НБУ отметили, что такое решения они приняли, учитывая предложение Фонда гарантирования вкладов физических лиц, который не смог привлечь инвестора на открытом конкурсе по выводу с рынка Мегабанка. 

"При таких обстоятельствах ликвидация банка является единственно возможным способом вывода и будет начата Фондом после принятия соответствующего решения НБУ", – сообщал Фонд после аукциона.

Мегабанк работал на финансовом рынке Украины около 32 лет. По данным банка, на 1 января он обслуживал 728 319 клиентов, на территории Украины работало 154 отделения. Активы банка на эту дату составили 9,956 млрд грн. По данным НБУ, доля финучреждения – 0,46% от чистых активов платежеспособных банков.

Крупнейшими акционерами Мегабанка были Виктор Субботин (60,74%), Европейский банк реконструкции и развития (11,29%), правительство Германии (11,29%), Максим Ефимов (9,82%).

Вкладчики банка получат возмещение от Фонда гарантирования вкладов физических лиц в полном размере. Общая сумма гарантированных выплат на 21 мая 2022 года – 4418,6 млн грн.

Читайте также: НБУ выводит с рынка Мегабанк. Его владелец и менеджмент сопротивляются

Наталия Фреик
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