НБУ ликвидировал Мегабанк
Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию и принял решение о ликвидации Мегабанка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
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В НБУ отметили, что такое решения они приняли, учитывая предложение Фонда гарантирования вкладов физических лиц, который не смог привлечь инвестора на открытом конкурсе по выводу с рынка Мегабанка.
"При таких обстоятельствах ликвидация банка является единственно возможным способом вывода и будет начата Фондом после принятия соответствующего решения НБУ", – сообщал Фонд после аукциона.
Мегабанк работал на финансовом рынке Украины около 32 лет. По данным банка, на 1 января он обслуживал 728 319 клиентов, на территории Украины работало 154 отделения. Активы банка на эту дату составили 9,956 млрд грн. По данным НБУ, доля финучреждения – 0,46% от чистых активов платежеспособных банков.
Крупнейшими акционерами Мегабанка были Виктор Субботин (60,74%), Европейский банк реконструкции и развития (11,29%), правительство Германии (11,29%), Максим Ефимов (9,82%).
Вкладчики банка получат возмещение от Фонда гарантирования вкладов физических лиц в полном размере. Общая сумма гарантированных выплат на 21 мая 2022 года – 4418,6 млн грн.
- Национальный банк закрыл Мегабанк 2 июня из-за неплатежеспособности.
- 8 июня Фонд гарантирования вкладов физических лиц установил контроль над неплатежеспособным Мегабанком, несмотря на сопротивление со стороны руководителей банка.
- 20 июня на аукционе по продаже активов Мегабанка не нашлось ни одного инвестора.
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