НБУ ликвидировал Мегабанк

Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию и принял решение о ликвидации Мегабанка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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В НБУ отметили, что такое решения они приняли, учитывая предложение Фонда гарантирования вкладов физических лиц, который не смог привлечь инвестора на открытом конкурсе по выводу с рынка Мегабанка.

"При таких обстоятельствах ликвидация банка является единственно возможным способом вывода и будет начата Фондом после принятия соответствующего решения НБУ", – сообщал Фонд после аукциона.

Мегабанк работал на финансовом рынке Украины около 32 лет. По данным банка, на 1 января он обслуживал 728 319 клиентов, на территории Украины работало 154 отделения. Активы банка на эту дату составили 9,956 млрд грн. По данным НБУ, доля финучреждения – 0,46% от чистых активов платежеспособных банков. Крупнейшими акционерами Мегабанка были Виктор Субботин (60,74%), Европейский банк реконструкции и развития (11,29%), правительство Германии (11,29%), Максим Ефимов (9,82%). Вкладчики банка получат возмещение от Фонда гарантирования вкладов физических лиц в полном размере. Общая сумма гарантированных выплат на 21 мая 2022 года – 4418,6 млн грн.

Национальный банк закрыл Мегабанк 2 июня из-за неплатежеспособности.

8 июня Фонд гарантирования вкладов физических лиц установил контроль над неплатежеспособным Мегабанком, несмотря на сопротивление со стороны руководителей банка.

20 июня на аукционе по продаже активов Мегабанка не нашлось ни одного инвестора.

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Наталия Фреик

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