Инфляция ускорилась до 11%. Что больше всего подорожало в сентябре

Инфляция на потребительском рынке в сентябре 2021 года по сравнению с августом составила 1,2%, с начала года – 7,5%, к сентябрю прошлого года – 11%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%. Больше всего (на 13,6%) подорожали яйца. На 3,7-1,1% выросли цена на сало, овощи, молоко и молочные продукты, мясо и мясопродукты, масло, хлеб. В то же время на 3,4-0,1% подешевели фрукты, подсолнечное масло, сахар. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия за месяц повысились на 0,8%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,1%.

Одежда и обувь подрожали 7,9%, в т.ч. обувь – на 8,2%, одежда – на 7,6%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,6% Госстат поясняет повышением цен на природный газ – на 1,8%, содержание и ремонт жилья на 1,4%, аренду жилья – 0,9%.

Читайте также Инфляция не 10%, а более 26%. О чем говорит ВВП Украины за второй квартал 2021 года Цены на транспорт снизились на 0,1% в первую очередь за счет удешевления железнодорожного пассажирского транспорта на 1,7%, топлива и масел – на 0,2%.

Услуги образования подорожали на 13,2%, а именно: высшего образование - на 17,3%, средней - на 11,5%.

В июле инфляция впервые с начала года достигла двухзначных значений. В августе зафиксирована дефляция по отношению к предыдущему месяцу.

Роман Брыль

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