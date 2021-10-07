Всплеск инфляции может затянуться, но ненадолго – Томаш Фиала

Инфляция в Украине вернется к докризисному уровню до конца 2022 года. Такой прогноз озвучил гендиректор Dragon Capital Томаш Фиала в интервью Интерфакс-Украина.

Он отметил, что в этом году была суперпозитивная внешняя конъюнктура – высокие цены на товарных рынках, что повлияло на цены внутри страны.

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"Может быть, этот всплеск инфляции затянется, но мне все же кажется, что до конца 2022 года инфляция вернется к доковидным уровням. Частично ускорение инфляции – это эффект того, что в прошлом году она была близка к нулю. Плюс наложились цены на сырье", – сказал Фиала.

По его словам, за последние 30 лет инфляция в мире показывает нисходящую тенденцию.

"Проблем не было с высокой инфляцией, кроме 2008 года. Это и рынки видят: если посмотреть цены на длинные (10-30 лет) облигации, там нет ожиданий, что рост инфляции будет долгосрочным. Мы следим четко за всеми выступлениями ФРС, за ценами гособлигаций и колебаниями валют, поэтому такой опасности нет", – подчеркнул инвестбанкир.

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В Украине в августе впервые с начала года была отмечена дефляция. По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены снизились на 0,2%, с начала года инфляция составила 6,5%, к августу прошлого года – сохранилась на уровне 10,2%. Данные об инфляции за сентябрь Госстат обнародует 8 октября.

По прогнозам НБУ, инфляция в 2021 году составит 9,6% и вернется к цели 5% во втором полугодии 2022 года.

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Анна Лыса-Кузмич , Юрий Тарасовский

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