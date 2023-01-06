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Инфляция в еврозоне впервые с августа опустилась ниже 10%. Пик роста цен пройден

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2023, 16:05
Инфляция в еврозоне впервые с августа опустилась ниже 10%. Пик роста цен пройден - Фото
Фото: depositphotos.com

Инфляция в еврозоне впервые с августа вернулась к однозначному показателю – 9,2% по итогам декабря. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные Евростата.   

Замедление инфляции ниже ранее прогнозированного уровня в 9,5% свидетельствует о прохождении пика роста потребительских цен в еврозоне, указывают в агентстве. 

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Основным фактором, сдерживающим дальнейшее замедление инфляции, являются высокие цены на энергоносители. 

Инфляция все еще продолжает угрожать экономике еврозоны, учитывая, что показатель базовой инфляции (не учитывает цены на продукты питания и энергоносители) остается на рекордно высоком уровне в 5,2%. 

Несмотря на замедление инфляции Европейский центробанк намерен продолжать политику повышения учетной ставки. 

"Ставки будут повышаться до того момента, когда мы сочтем, что инфляционный профиль достаточно устойчив, чтобы как можно быстрее довести инфляцию до 2%"  – прокомментировал данные Евростата член Совета ЕЦБ Марио Сентено. 

Инфляция в еврозоне впервые с августа опустилась ниже 10%. Пик роста цен пройден

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Роман Бриль
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еврозона рост цен инфляция евростат
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