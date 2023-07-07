Инфляция в июне была ниже 15% – новые тарифы на электричество не повлияли на ее замедление

Потребительская инфляция в Украине, по предварительным оценкам Национального банка, в июне упала ниже 15% в годовом выражении. Об этом регулятор сообщил в июльском макроэкономическом и монетарном смотре.

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"В июне были повышены тарифы на электроэнергию для домохозяйств, несколько больше, чем ожидал НБУ, что, однако, не помешало дальнейшему снижению инфляции", – заявил НБУ.



По оценкам Нацбанка, повышение тарифов не остановило дезинфляционный тренд, потому что его перевесили другие факторы: укрепление наличного курса, большое предложение продовольствия и снижение цен на топливо благодаря наличию значительных запасов.

"Фундаментальное инфляционное давление снижается в соответствии с ожиданиями НБУ. Этому способствуют улучшение инфляционных и курсовых ожиданий в условиях благоприятной ситуации на валютном рынке и уменьшение давления со стороны расходов на фоне стабильной ситуации в энергетике", – говорится в обзоре НБУ.