Инфляция в июне была ниже 15% – новые тарифы на электричество не повлияли на ее замедление
Потребительская инфляция в Украине, по предварительным оценкам Национального банка, в июне упала ниже 15% в годовом выражении. Об этом регулятор сообщил в июльском макроэкономическом и монетарном смотре.
По оценкам Нацбанка, повышение тарифов не остановило дезинфляционный тренд, потому что его перевесили другие факторы: укрепление наличного курса, большое предложение продовольствия и снижение цен на топливо благодаря наличию значительных запасов.
"Фундаментальное инфляционное давление снижается в соответствии с ожиданиями НБУ. Этому способствуют улучшение инфляционных и курсовых ожиданий в условиях благоприятной ситуации на валютном рынке и уменьшение давления со стороны расходов на фоне стабильной ситуации в энергетике", – говорится в обзоре НБУ.
- 15 июня НБУ решил сохранить учетную ставку на уровне 25%, несмотря на существенное замедление инфляции. В мае она упала до 15,3%, самого низкого показателя с марта 2022 года.
- Одновременно в НБУ заявили, что уже в июле при условии дальнейшего замедления инфляции ставку могут пересмотреть в сторону понижения.
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