Інфляція у червні була нижче ніж 15% – нові тарифи на електрику не вплинули на її сповільнення

Споживача інфляція в Україні, за попередніми оцінками Національного банку, у червні впала нижче ніж 15% в річному вираженні. Про це регулятор повідомив у липневому макроекономічному та монетарному огляді.

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"У червні було підвищено тарифи на електроенергію для домогосподарств, дещо більше, ніж очікував НБУ, що, однак, не завадило подальшому зниженню інфляції", – заявив НБУ.

За оцінками Нацбанку, підвищення тарифів не зупинило дезінфляційний тренд, бо його переважили інші чинники: зміцнення готівкового курсу, велика пропозиція продовольства та зниження цін на пальне завдяки наявності значних запасів.

"Фундаментальний інфляційний тиск знижується відповідно до очікувань НБУ. Цьому сприяють поліпшення інфляційних та курсових очікувань в умовах сприятливої ситуації на валютному ринку та зменшення тиску з боку витрат на тлі стабільної ситуації в енергетиці", – йдеться в огляді НБУ.