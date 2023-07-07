Інфляція у червні була нижче ніж 15% – нові тарифи на електрику не вплинули на її сповільнення
Споживача інфляція в Україні, за попередніми оцінками Національного банку, у червні впала нижче ніж 15% в річному вираженні. Про це регулятор повідомив у липневому макроекономічному та монетарному огляді.
"У червні було підвищено тарифи на електроенергію для домогосподарств, дещо більше, ніж очікував НБУ, що, однак, не завадило подальшому зниженню інфляції", – заявив НБУ.
За оцінками Нацбанку, підвищення тарифів не зупинило дезінфляційний тренд, бо його переважили інші чинники: зміцнення готівкового курсу, велика пропозиція продовольства та зниження цін на пальне завдяки наявності значних запасів.
"Фундаментальний інфляційний тиск знижується відповідно до очікувань НБУ. Цьому сприяють поліпшення інфляційних та курсових очікувань в умовах сприятливої ситуації на валютному ринку та зменшення тиску з боку витрат на тлі стабільної ситуації в енергетиці", – йдеться в огляді НБУ.
- 15 червня НБУ вирішив зберегти облікову ставку на рівні 25% попри суттєве сповільнення інфляції. У травні вона впала до 15,3%, найнижчого показника з березня 2022 року.
- Одночасно в НБУ заявили, що уже в липні за умови подальшого сповільнення інфляції ставку можуть переглянути в бік зниження.
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