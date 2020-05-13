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Инфляция замедлилась, но возможна коррекция после карантина - НБУ

Инфляция замедлилась, но возможна коррекция после карантина - НБУ
13.05.2020, 10:10

В Нацбанке считают, что после смягчения карантина произойдет коррекция цен на те товары и услуги, которые были недоступны или не пользовались спросом

В апреле потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 2,1% (с 2,3% в марте). В месячном измерении цены выросли на 0,8%.

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В Национальном банке отмечают, что инфляция была ожидаемо ниже целевого диапазона 5% ± 1 п.п. При этом она была меньше по сравнению с траекторией прогноза, опубликованного в Инфляционном отчет за апрель.

На сдерживании роста цен сказались несколько факторов: один из основных - удешевление нефти и газа; снижение спроса на отдельные товары и услуги; значительное предложение овощей. Кроме того, из-за карантина оказывать отдельные услуги было запрещено, поэтому цены на них были недоступны для наблюдения и остались на уровне предыдущего месяца. Все эти факторы перевесили влияние на цены со стороны мартовского ослабление гривни и ажиотажного спроса в начале апреля на некоторые товары, обусловленного распространением коронавируса и карантином.

В итоге, рост потребительских цен остался на уровне марта - 3,1% г/г.

Падение цен на непродовольственные товары замедлилось (до 1,3% г/г). В частности из-за повышенного спроса ускорился рост цен на фармацевтические и отдельные товары личного ухода. Дешевле, чем в прошлом году, оставались автомобили и бытовая техника, хотя из-за ослабления гривни разница в ценах сократилась. При этом из-за снижения спроса и ограниченного предложения дешевели одежда и обувь (на 4,3% г/г). Слабый спрос также обусловил падения цен на электронику.

Темпы роста цен на продукты питания с высокой степенью обработки не изменились (3,9% г/г). С одной стороны, рост цен на мясные и отдельные молочные продукты обусловлен спросом, ограничениями работы рынков во время карантина и слабыми показателями животноводства. Увеличились также темпы роста цен на макароны и отдельные крупы. С другой стороны, из-за ослабления спроса на продукты не первой необходимости меньше росли цены на кондитерские изделия, соусы, соки, консервированные овощи, а оливковое масло и кофе продолжали дешеветь.

Цены на услуги продолжали снижаться (до 8,7% г/г). В частности из-за вынужденной приостановки работы из-за карантина (заведения общепита, отдыха, спорта, личного ухода). Под влиянием слабого спроса замедлился рост цен и на медицинские, страховые услуги, химчистку и аренду жилья.

Вернулись к росту цены на сырые продукты питания (на 0,8% г/г). Ажиотажный спрос в первой половине апреля привел к удорожанию гречки, чеснока, лимонов. Из-за проблем с логистикой и худших показателей животноводства ускорился рост цен на говядину, свинину и молоко. Замедлилось падение цен на яйца из-за сокращения объемов производства и его низкой рентабельности. Продолжали дешеветь овощи.

Темпы роста административно регулируемых цен снизились (до 4,3% г/г).

Дешевый газ способствовал снижению стоимости отопления и горячей воды. Умеренно росли цены на алкогольные напитки. Из-за фактического отсутствия пригородного и междугородного автобусного сообщения тарифы на проезд не изменились. В то же время из-за сокращения производства и мартовского ослабления гривни ускорилось удорожание табачных изделий.

Цены на топливо продолжили падение (до 18,2% г/г), отражая существенное снижение мировых цен на нефть в последние месяцы.

В Нацбанке отмечают, что инфляционное давление остается слабым из-за низких цен на энергоресурсы и ослабление спроса. При этом регулятор считает, что из-за отсутствия предложения отдельных товаров и услуг во время карантина после смягчения ограничений может произойти коррекция цен.

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Анна Андреева
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НБУ инфляция потребительские цены
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