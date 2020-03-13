Инфляция ниже прогнозной. В НБУ назвали причины

В феврале потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 2,4% (с 3,2% в январе). В месячном измерении цены снизились на 0,3%.

В Национальном банке считают, что инфляция, ожидаемо, находилась ниже целевого диапазона 5% ± 1 п.п. Однако отмечают, что ее замедление было существеннее прогнозируемого.

Среди причин стремительного замедление инфляции в НБУ называют: 1) прошлогоднее укрепление гривни, которое отразилось на стоимости товаров, 2) низкие цены на энергоносители, 3) большое предложение сырых продуктов питания. Эти факторы перевесили устойчивый рост потребительского спроса и доходов населения.

В результате, рост потребительских цен замедлился до 3% г/г (с 3,3% г/г в январе).

Падение цен на непродовольственные товары углубилось до 3,2% г/г.

Рост цен продукты питания с высокой степенью обработки замедлился до 4,1% г/г. В частности, меньшими темпами дорожали импортные товары. А высокий урожай зерновых повлиял на замедление роста цен на хлеб и мучные изделия.

Снизились и темпы роста стоимости услуг (до 11% г/г). Существеннее - те, что привязаны к курсу: химчистка, парикмахерские услуги, кабельное телевидение, туруслуги. Низкие темпы продуктовой инфляции отразились на замедлении роста цен в ресторанах и кафе. При этом устойчивый спрос сказался на подорожании услуг кинотеатров, спортивных учреждений, страховании транспорта, финансовые и ритуальные услуги.

Цены на сырые продукты питания снизились (на 1,3% г/г). Хороший урожай, теплая погода и увеличение импортного предложения сказались на ценах на овощи и фрукты. Из-за падения стоимости кормов, усиления конкуренции на внешних рынках и роста внутреннего производства подешевели яйца. Эти же факторы и запрет ЕС на ввоз курятины из-за птичьего гриппа отразился на снижении цен на нее.

Темпы роста административно регулируемых цен снизились (до 6,7% г/г). В основном из-за удешевления газа для населения (на 31,3% г/г), на которое повлияло снижение мировых цен. Умеренно росли цены на алкогольные напитки. При этом ускорился рост цен на холодную воду и водоотвод из-за роста производственных затрат, в частности на зарплаты и расходные материалы.

Цены на топливо оставались ниже прошлогодних (на 6,1% г/г), чему способствовало январское снижение мировых цен на нефть.

Январский прогноз НБУ предусматривал инфляцию 4,8% на конец 2020 года. Однако в Нацбанке не исключают, что он может быть пересмотрен, исход из эффектов распространения коронавируса в мире и усиление турбулентности на товарных и финансовых рынках. Плановый квартальный пересмотр макроэпрогноза НБУ обнародует в конце апреля.

По данным Госстата, инфляция в феврале была на уровне 2,4% в годовом измерении. По сравнению с январем 2020 года цены снизились на 0,3%, с начала года рост составил 0,1%.

По прогнозам НБУ, инфляция большую часть 2020 года будет ниже целевого диапазона 5% ± 1 п. п. и вернется в его границы в конце года.

По итогам прошлого года, потребительская инфляция замедлилась с 9,8% в 2018 году до 4,1% в 2019 году. На протяжении года Нацбанк прогнозировал рост цен на уровне 6,3% на конец года.

Читайте также: Курс доллара, ВВП, инфляция. Какой будет украинская экономика в 2020? Макропрогноз