Инвестиции в деоккупацию: в Дие появились новые именные военные облигации

Фото: militarybonds.diia.gov.ua

В приложении Дия появились четыре новые именные военные облигации, посвященные временно оккупированным украинским городам и территориям: Судак, Гурзуф, Лазурное, Джарылгач. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

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"Хотите помочь государству и приблизить украинские города к деоккупации? Купите военные облигации в Дия за несколько кликов", — призывают в Минцифре.

Инвесторам предлагают новые военные облигации по следующим условиям:

"Лазурное": ставка от 15,10%, дата выплаты – 10.09.2025;

"Джарылгач": ставка от 15,75%, дата выплаты – 10.06.2026;

"Гурзуф": ставка от 14,90%, дата выплаты – 04.06.2025;

"Судак": ставка от 14,85%, дата выплаты – 30.04.2025.

Деньги от продажи облигаций идут на оружие, боеприпасы, технику, еду и медикаменты для военных, а также на зарплаты медикам и военнослужащим.

Кроме четырех новых в приложении "Дия" также можно приобрести военные облигации "Бахчисарай", "Керчь", "Джанкой", "Евпатория", "Судак", "Макеевка", "Симферополь", "Аскания Нова"