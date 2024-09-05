Інвестиції в деокупацію: в Дії з'явилися нові іменні військові облігації

Фото: militarybonds.diia.gov.ua

У застосунку Дія з'явилися чотири нові іменні військові облігації, присвячені тимчасово окупованим українським містам та територіям: Судак, Гурзуф, Лазурне, Джарилгач. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

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"Хочете допомогти державі та наблизити українські міста до деокупації? Купуйте військові облігації в Дії за кілька кліків", – закликають у Мінцифрі.

Інвесторам пропонують нові військові облігації за такими умовами:

"Лазурне": ставка від 15,10%, дата виплати – 10.09.2025;

"Джарилгач": ставка від 15,75%, дата виплати – 10.06.2026;

"Гурзуф": ставка від 14,90%, дата виплати – 04.06.2025;

"Судак": ставка від 14,85%, дата виплати – 30.04.2025.

Гроші від продажу облігацій підуть на зброю, боєприпаси, техніку, їжу та медикаменти для військових, а також на зарплати медикам та військовослужбовцям.

Окрім чотирьох нових у застосунку Дія також можна придбати військові облігації "Бахчисарай", "Керч", "Джанкой", "Євпаторія", "Судак", "Макіївка", "Сімферополь", "Асканія Нова".