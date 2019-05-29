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29.05.2019, 16:14

Инвесторам нужна личная позиция Зеленского по дефолту - BoAML

Инвесторам нужна личная позиция Зеленского по дефолту - BoAML

Инвесторы обеспокоены уровнем зависимости президента от олигарха Коломойского

Заявление президента Владимира Зеленского о четких намерениях обслуживать государственный долг и продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) могло бы повысить доверие к экономической политике новой власти, считают аналитики Bank Of America Merrill Lynch (BoAML), передает Интерфакс-Украина.

Согласно обзору BoAML, дискуссия об объявлении Украиной дефолта имела ограниченное влияние на рынки, поскольку власти сразу же указали на то, что такой вариант не рассматривается. Однако аналитики отмечают, что от президента не было личного заявления.

Большинство опрошенных BoAML инвесторов высказали обеспокоенность уровнем зависимости Зеленского от олигарха Игоря Коломойского. Четкая публичная позиция президента могла бы очертить конкретную границу между официальной позицией и "взглядами любых частных лиц", отмечается в обзоре. Аналитики подчеркнули, что цена ошибок в коммуникации может быть слишком высока.

На брифинге 28 мая новоназначенный секретарь СНБО Александр Данилюк, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что команда президента не рассматривает возможность объявления дефолта и не прислушивается к подобным советам. "Есть позиция отдельных бизнесменов. Позиция государства состоит в другом. Государство должно защищать интересы граждан", - сказал он.

Ранее Игорь Коломойский в разговоре с изданием Financial Times посоветовал президенту Зеленскому объявить дефолт, чтобы Евросоюз и США списали Украине долги в качестве компенсации за то, что якобы является плацдармом в противостоянии Запада и России. "По моему мнению, мы должны поступить с нашими кредиторами, как Греция. Это пример для Украины", - сказал он.

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Теги: Владимир Зеленский, госдолг, игорь коломойский, дефолт, BoAML
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