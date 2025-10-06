"Исторический шаг на пути в Европу". Молдова присоединилась к единой зоне платежей в евро

Глава Нацбанка Молдовы Анка Драгу (фото - Banca Națională a Moldovei)

Республика Молдова с понедельника, 6 октября, стала полноценным участником единой зоны платежей в евро (SEPA – Single Euro Payments Area). Об этом сообщил Национальный банк Молдовы (НБМ).

Глава НБМ Анка Драгу назвала присоединение Молдовы к SEPA "историческим шагом на пути в Европу".

Теперь граждане Молдовы могут посылать и получать деньги в евро на тех же условиях, что и жители Евросоюза – быстро и с минимальными комиссиями или же совсем без комиссий, подчеркнула она.

По данным Нацбанка, если раньше стоимость международного перевода составляла от 20 евро до 200 евро, то теперь он будет обрабатываться по тем же стандартам и тарифам, что и в Евросоюзе – всего за несколько евро или бесплатно.

Благодаря интеграции страны в SEPA молдовские экспортеры смогут сэкономить около 20 млн евро в год за счет снижения трансакционных издержек в торговле с ЕС.

Статус участника SEPA получили уже восемь молдовских коммерческих банков, добавили в НБМ.

Молдова инициировала процесс присоединения к единой зоне платежей в евро 30 января 2024 года, подав официальную заявку в Европейский платежный совет (EPC). 6 марта 2025 года совет одобрил включение Молдовы в географическую зону SEPA.

По данным НБМ, в 2024 году между Молдовой и странами SEPA было осуществлено около 830 000 трансакций на общую сумму 11,8 млрд евро.