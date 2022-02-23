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Италия выделит 110 млн евро финансовой помощи Украине на поддержку экономики

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2022, 17:17
Италия выделит 110 млн евро финансовой помощи Украине на поддержку экономики - Фото
Луиджи Ди Майо (Фото: МИД Италии/Facebook)

Италия планирует выделить 110 млн евро финансовой помощи для поддержки населения и экономики Украины. Об этом заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо во время брифинга в сенате парламента Италии, передает Интерфакс-Украина.

Целевое назначение средств финансовой помощи будет согласовано с украинскими властями, уточнил министр. 

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"Мы также намерены помочь Международному комитету Красного Креста в гуманитарной сфере", – добавил Ди Майо, комментируя итоги своего визита в Киев на прошлой неделе.

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Роман Брыль
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