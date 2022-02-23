Италия выделит 110 млн евро финансовой помощи Украине на поддержку экономики
23.02.2022, 17:17
Луиджи Ди Майо (Фото: МИД Италии/Facebook)
Италия планирует выделить 110 млн евро финансовой помощи для поддержки населения и экономики Украины. Об этом заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо во время брифинга в сенате парламента Италии, передает Интерфакс-Украина.
Целевое назначение средств финансовой помощи будет согласовано с украинскими властями, уточнил министр.
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"Мы также намерены помочь Международному комитету Красного Креста в гуманитарной сфере", – добавил Ди Майо, комментируя итоги своего визита в Киев на прошлой неделе.
- 14 февраля 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал выдачу Украине 150 млн евро кредита. 15 февраля США обещали предоставить Украине новых кредитных гарантий на сумму до $1 млрд. 21 февраля ЕС окончательно согласовал пакет макрофинансовой помощи Украине на 1,2 млрд евро. 23 февраля Великобритания объявила, что предоставит Украине кредитные гарантии на сумму до $500 млн.
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