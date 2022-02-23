Италия выделит 110 млн евро финансовой помощи Украине на поддержку экономики

Италия планирует выделить 110 млн евро финансовой помощи для поддержки населения и экономики Украины. Об этом заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо во время брифинга в сенате парламента Италии, передает Интерфакс-Украина.

Целевое назначение средств финансовой помощи будет согласовано с украинскими властями, уточнил министр.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

"Мы также намерены помочь Международному комитету Красного Креста в гуманитарной сфере", – добавил Ди Майо, комментируя итоги своего визита в Киев на прошлой неделе.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.