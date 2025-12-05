Изменения в налогообложении ФОП будут не раньше 2027 года – Минфин

Фото: EPA / Олег Петрасюк

Министерство финансов заявило, что изменения в налогообложении физических лиц-предпринимателей (ФОП) будут внедрены не ранее 2027 года и не будут означать автоматическую отмену льгот в регистрации плательщика НДС. Об этом говорится в разъяснении министерства, опубликованном в пятницу.

Международный валютный фонд сообщил 4 декабря, что Украина должна подготовить законопроект для отмены исключений по регистрации плательщиками НДС. Это одно из условий для утверждения новой кредитной программы – так называемый prior action.

Минфин заверил, что изменения не будут немедленными.

"Внедрение изменений планируется не ранее 2027 года, что дает достаточно времени для доработки изменений, формирования решения для облегчения администрирования и отчетности, публичного обсуждения и подготовки бизнеса. Речь идет не об автоматической отмене льгот в регистрации плательщика НДС, а о формировании сбалансированного подхода, который одновременно усилит борьбу с теневыми схемами и защитит добросовестный малый бизнес", – заявило министерство.

В разъяснении указано, что задача такого решения – сломать теневые схемы, когда бизнес использует положения упрощенной системы (созданной для поддержки малого предпринимательства) для уклонения от уплаты налогов, агрессивной оптимизации, "серого импорта" и контрабанды и тому подобное.

"Правительство не планирует повышать базовые ставки налогов, зато фокусируется на детенизации, улучшении администрирования и расширении налоговой базы. Запланированные изменения должны обеспечить более справедливые условия для бизнеса: когда предприниматели с подобными оборотами работают по одинаковым правилам и не конкурируют с теми, кто использует налоговые лазейки", – заявил Минфин.