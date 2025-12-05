Зміни в оподаткуванні ФОПів будуть не раніше 2027 року – Мінфін

Фото: EPA / Олег Петрасюк

Міністерство фінансів заявило, що зміни в оподаткуванні фізичних осіб-підприємців будуть впроваджені не раніше 2027 року й не означатимуть автоматичне скасування пільг в реєстрації платника ПДВ. Про це йдеться в роз'ясненні міністерства, опублікованому в п'ятницю.

Міжнародний валютний фонд повідомив 4 грудня, що Україна повинна підготувати законопроєкт для скасування винятків щодо реєстрації платниками ПДВ. Це одна з умов для затвердження нової кредитної програми – так званий prior action.

Мінфін запевнив, що зміни не будуть негайними.

"Впровадження змін планується не раніше 2027 року, що дає достатньо часу для доопрацювання змін, формування рішення для полегшення адміністрування і звітування, публічного обговорення та підготовки бізнесу. Йдеться не про автоматичне скасування пільг в реєстрації платника ПДВ, а про формування збалансованого підходу, який одночасно посилить боротьбу з тіньовими схемами та захистить сумлінний малий бізнес", – заявило міністерство.

У роз'ясненні вказано, що завдання такого рішення – зламати тіньові схеми, коли бізнес використовує положення спрощеної системи (створеної для підтримки малого підприємництва) для ухилення від сплати податків, агресивної оптимізації, "сірого імпорту" та контрабанди тощо.

"Уряд не планує підвищувати базові ставки податків, натомість фокусується на детінізації, покращенні адміністрування та розширенні податкової бази. Заплановані зміни мають забезпечити більш справедливі умови для бізнесу: коли підприємці з подібними оборотами працюють за однаковими правилами та не конкурують із тими, хто використовує податкові лазівки", – заявив Мінфін.