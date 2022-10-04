К проекту госбюджета-2023 подано 1270 правок. Это в разы меньше, чем в предыдущие годы

Народные депутаты и комитеты Верховной Рады подали всего 1270 правок к проекту государственного бюджета на 2023 год. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Для сравнения, к проекту бюджета-2022 года было подано 3284 правки, к проекту бюджета-2021 – 2451 правка.

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Рассмотрение проекта бюджета-2023 запланировано в первом чтении уже на этой неделе, добавил нардеп.

В конце сентября первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что фракции и группы парламента договорились не заваливать проект бюджета на 2023 год большим количеством поправок.

"Есть джентльменская договоренность фракций, оппозиции и монобольшинства, чтобы потока предложений, которые всегда тысячами поступали в бюджет, не было", — сказал вице-спикер в эфире единого телемарафона.

13 сентября Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2023 год. Его проект зарегистрировали на следующий день в Верховной Раде под №8000.

Доходы госбюджета в 2023 году составят 1,28 трлн грн, тогда как расходы запланированы на уровне 2,57 трлн грн. Триллионный дефицит Украина надеется закрыть за счет международной помощи.

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Роман Бриль

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