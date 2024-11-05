Кабмин анонсировал изменения в выплате жилищных субсидий украинцам: кого коснется

Фото: пресс-служба Кабмина

Кабинет министров анонсировал ряд решений, которые коснутся выплаты жилищных субсидий и льгот на текущий отопительный сезон. Об этом сообщается на правительственном портале.

В частности будет сохранена выплата субсидий украинцам, которые решат установить в своих домах недорогие солнечные панели, мини-ветростанции или накопители электроэнергии.

"Сегодня поручаем Минсоцполитики разработать и внести на рассмотрение правительства соответствующий проект решения. В его основе будет простая и понятная норма: если стоимость установленного энергетического оборудования не превышает 150 000 грн, субсидия за семьей сохраняется", — сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Также Минсоцполитики должно разработать механизм, по которому размер субсидии на оплату электроэнергии не будет уменьшаться даже в случае перебоев электроснабжения.

Для военных упрощается механизм назначения жилищно-коммунальных льгот.

Для переселенцев с середины января будущего года будет запущена программа субсидий на арендуемое жилье. Эта опция будет доступна семьям, которые тратят на аренду более 30% своих совокупных доходов.

Около 500 000 домохозяйств этой зимой получат выплаты на покупку твердого топлива, в том числе дров и угля. Эти средства в размере до 21 000 грн на семью уже выплачиваются в прифронтовых регионах.

Сейчас 2,8 млн украинских семей получают жилищные субсидии и льготы. Пенсионный фонд уже перечислил их размер на этот отопительный сезон. В бюджете на 2025 год предусмотрено 42 млрд грн на эти нужды.