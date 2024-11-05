Кабмін анонсував зміни у виплаті житлових субсидій українцям: кого торкнеться

Фото: пресслужба Кабміну

Кабінет міністрів анонсував низку рішень, які стосуються виплати житлових субсидій та пільг на поточний опалювальний сезон. Про це повідомляється на урядовому порталі.

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Зокрема буде збережено виплату субсидій українцям, які вирішать встановити у своїх будинках недорогі сонячні панелі, мінівітростанції або накопичувачі електроенергії.

"Сьогодні доручаємо Мінсоцполітики розробити та внести на розгляд уряду відповідний проєкт рішення. У його основі буде проста та зрозуміла норма: якщо вартість встановленого енергетичного обладнання не перевищує 150 000 грн, субсидія за сім'єю зберігається", – повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Також Мінсоцполітики має розробити механізм, за яким розмір субсидії на оплату електроенергії не зменшуватиметься навіть у разі перебоїв електропостачання.

Для військових спрощується механізм призначення житлово-комунальних пільг.

Для переселенців із середини січня наступного року буде запущено програму субсидій на орендоване житло. Ця опція буде доступна сім'ям, які витрачають на оренду понад 30% від своїх сукупних доходів.

Близько 500 000 домогосподарств цієї зими отримають виплати на купівлю твердого палива, зокрема дров та вугілля. Ці кошти у розмірі до 21 000 грн на сім'ю вже виплачуються у прифронтових регіонах.

Наразі 2,8 млн українських сімей отримують житлові субсидії та пільги. Пенсійний фонд уже перерахував кошти на субсидії на цей опалювальний сезон. У бюджеті на 2025 рік передбачено 42 млрд грн на ці потреби.