Кабмін анонсував зміни у виплаті житлових субсидій українцям: кого торкнеться
Кабінет міністрів анонсував низку рішень, які стосуються виплати житлових субсидій та пільг на поточний опалювальний сезон. Про це повідомляється на урядовому порталі.
Зокрема буде збережено виплату субсидій українцям, які вирішать встановити у своїх будинках недорогі сонячні панелі, мінівітростанції або накопичувачі електроенергії.
"Сьогодні доручаємо Мінсоцполітики розробити та внести на розгляд уряду відповідний проєкт рішення. У його основі буде проста та зрозуміла норма: якщо вартість встановленого енергетичного обладнання не перевищує 150 000 грн, субсидія за сім'єю зберігається", – повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.
Також Мінсоцполітики має розробити механізм, за яким розмір субсидії на оплату електроенергії не зменшуватиметься навіть у разі перебоїв електропостачання.
Для військових спрощується механізм призначення житлово-комунальних пільг.
Для переселенців із середини січня наступного року буде запущено програму субсидій на орендоване житло. Ця опція буде доступна сім'ям, які витрачають на оренду понад 30% від своїх сукупних доходів.
Близько 500 000 домогосподарств цієї зими отримають виплати на купівлю твердого палива, зокрема дров та вугілля. Ці кошти у розмірі до 21 000 грн на сім'ю вже виплачуються у прифронтових регіонах.
Наразі 2,8 млн українських сімей отримують житлові субсидії та пільги. Пенсійний фонд уже перерахував кошти на субсидії на цей опалювальний сезон. У бюджеті на 2025 рік передбачено 42 млрд грн на ці потреби.
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