Кабмин назначил первого заместителя главы налоговой службы

Кабинет министров назначил первым заместителем председателя Государственной налоговой службы Украины Наталью Рубан. Распоряжение №578-р опубликовано на сайте Кабмина.

Согласно документу, Рубан назначена с 28 мая. С ней подписан контракта о прохождении госслужбы на время карантина, введенного для предотвращения распространения COVID-19.

Рубан родилась в 1959 году в Первомайске Днепропетровской области. Закончила экономический факультет Днепропетровского сельскохозяйственного института. Работала экономистом на предприятиях Днепропетровской области. Начала работать в Государственной налоговой службе в 1998 году на должности заместителя начальника Главного управления организации документальных проверок. Затем с 1999 года по 2007 годы была заместителем главы и главой Контрольно-ревизионной службы Украины (КРУ).

В 2007-2010 годах была заместителем главы ГНС, затем снова переведена в КРУ, где до июля 2011 года работала замглавы службы. С августа 2011 по июнь 2014 года – заместитель руководителя Главного контрольного управления Администрации президента Украины.

С июня до настоящего момента – директор департамента налогового и таможенного аудита ГФС.

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