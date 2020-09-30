Кабмин одобрил европейскую помощь малому и среднему бизнесу на $60 млн
Кабинет министров одобрил проекты трех соглашений с Европейской комиссией, которые предусматривают получение 60 млн евро для помощи малому и среднему бизнесу Украины. Соответствующие распоряжение принято на сегодняшнем заседании правительства.
Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что деньги будут направлены на помощь малому и среднему бизнесу в контексте его экологизации, поддержку восточных регионов Украины, развития гражданского общества.
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Соглашение о финансировании мероприятий в рамках программы Климатический пакет для стабильной экономики: (САSЕ) в Украине – предусматривает привлечение помощи ЕС в объеме 10 млн евро. Помощь предполагает различные мероприятия по развитию ресурсно эффективной, чистой и конкурентоспособной экономики.
Соглашение о финансировании мероприятия Программа ЕС Крепкие регионы – предусматривает привлечение помощи ЕС в объеме 30 млн евро. Деньги будут направлены на помощь украинским регионам, в том числе, на преодоление негативных последствий пандемии.
В рамках соглашения о финансировании мероприятия Механизм развития гражданского общества Украины планируется привлечь от ЕС еще 20 млн евро.
- Украина в 2020 году получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза.
- В июле 2020 года ЕС выделил Украине 105 млн евро для малого бизнеса, фермеров и медреформы.
- В сентябре Зеленский подписал закон о госгарантиях по кредитам для малого бизнеса.
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