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Россия ведет войну против Украины - Зеленский в ООН

Кабмин одобрил законопроект о борьбе с отмыванием доходов

Кабмин одобрил законопроект о борьбе с отмыванием доходов
25.09.2019, 17:51

Принятие документа позволит выполнить одно из ключевых условий для предоставления Евросоюзом помощи в октябре в размере 500 млн евро

25 сентября Кабинет Министров поддержал законопроект о противодействии отмыванию доходов, направленный на комплексное совершенствование законодательства в сфере финансового мониторинга.

Как отмечают пресс-службе правительства, законопроект адаптирует украинское законодательство по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов с нормами Европейского Союза и стандартами Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).

Документ, в частности, предлагает упростить процедуры отчетности для финучреждений. Например, сумма финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, увеличивается с 150 000 до 400 000 грн, а количество признаков таких операций уменьшается с 17 до 4.

Законопроект также предусматривает применение риск-ориентированного подхода при проведении проверки клиентов, переход к кейсовой отчетности о подозрительных операциях  и автоматизации предоставления информации. Кроме того, увеличивается срок для информирования спецуполномоченного органа о пороговых операциях с трех до пяти рабочих дней.

Проект закона детализирует механизм замораживания активов и остановку финансовых операций, усиливает требования к раскрытию конечных бенефициарных владельцев компаний, а также устанавливает справедливые санкции за нарушение требований. По мнению авторов проекта, значение имеет масштабность нарушения, а не размер уставного капитала нарушителя, поэтому максимальный штраф составит 10 млн необлагаемых минимумов доходов граждан, а не 1% суммы зарегистрированного уставного капитала, как было раньше.

Согласно проекту, платежные системы будут обязаны сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода; обеспечивать наличие и полноту такой информации; устанавливать меры, направленные на противодействие манипуляциям с деньгами, полученными от преступлений, и сбора денег или имущества для террористических целей.

Над проектом закона работали специалисты Минфина, Госфинмониторинга, НБУ и международными экспертами проекта USAID "Трансформация финансового сектора в Украине". Отмечается, что принятие законопроекта позволит выполнить одно из ключевых условий для предоставления Евросоюзом второго транша макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро в октябре 2019 года.

  • В Европе недовольны усилиями Украины в борьбе с отмыванием денег и ждут доклад о прогрессе в следующем году. По мнению аналитиков MONEYVAL, Украина достигла ограниченного прогресса со времени предыдущего отчета в декабре 2017 года.
  • В августе в ежегодном отчете Госдеп США отнес Украину к фискально непрозрачным странам.

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Минфин отмывание денег
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