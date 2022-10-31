Кабмин подготовил проект госбюджета ко второму чтению. Изменил прогноз по ВВП и инфляции

Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2023 год ко второму чтению в Верховной Раде с учетом предложений народных депутатов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Теперь ожидаем скорого голосования проекта бюджета в Верховной Раде", — написал премьер в Telegram.

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Ко второму чтению Кабмин скорректировал прогноз роста ВВП на 2023 год в сторону консервативного сценария – 3,2% вместо 4,6%. Прогноз инфляции снизили с 30% до 28%.

Бюджет-2023 планируется с учетом 1,3 трлн грн доходов. Благодаря скорректированным макропоказателям и налоговым изменениям правительство предлагает увеличить доходную часть более чем на 50 млрд грн.

Расходы будут составлять 2,6 трлн грн. Кабмин увеличил объемы расходов на выплаты пенсий, ликвидацию последствий вооруженной агрессии России (строительство, ремонты, покупка людям жилья), на научную и научно-техническую деятельность, на льготные ипотечные кредиты ВПЛ.

Всего ко второму чтению в проекте госбюджета расходная часть выросла на 66,8 млрд грн.

Дефицит госбюджета в следующем году составит более 20% ВВП. Он будет покрываться за счет помощи партнеров, и для этого планируется привлечь $38 млрд от ЕС, США, МВФ и других доноров.

"Приоритет бюджета-2023 – безопасность и оборона – остается неизменным. Направляем на борьбу с оккупантами более 1 трлн грн, это более 18% ВВП. Финансируем украинскую армию самостоятельно за счет внутренних ресурсов", — заявил Шмыгаль.

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Роман Бриль

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