Кабмин порезал премии госслужащим. Сокращает 20 000 вакансий

Фото: пресс-служба Кабмина

Кабинет министров утвердил документ о новой системе оплаты труда государственных служащих на основе квалификации должностей и грейдов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Никто из руководителей теперь по своему желанию не сможет начислять заоблачные премии, надбавки и доплаты. Теперь 70% зарплаты госслужащего будет составлять оклад, и только 30% — премии", — объяснил премьер.

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Новая система охватит как государственные органы с юрисдикцией по всей Украине (министерства, Секретариат Кабинета министров, Офис президента), так и региональные органы (областные и районные администрации).

Одновременно с 1 января сокращается количество вакансий государственной службы почти на 20 000.

Новая система оплаты труда и сокращение вакансий, по оценкам Министерства финансов, позволит Украине сохранить около 8 млрд грн бюджетных средств и направить их в 2024 году на нужды безопасности и обороны.

Как объяснял ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов, сейчас структура оплаты труда состоит из мизерного должностного оклада и ряда надбавок, начислений и премий.

При этом руководители намеренно держат значительную часть должностей вакантными, чтобы иметь возможность распределить средства, идущие на оплату труда, между работниками в виде так называемых премий.

Справка Грейдинг – это система проведения оценки и ранжирования должностей, которые распределяют по группам, или по грейдам, в соответствии с их ценностью для предприятий с целью создания наиболее эффективной системы мотивирования персонала. Система грейдов как инновационная форма оплаты труда впервые появилась около 50 лет назад в США по заказу госструктур. Она имела целью учесть уровень ответственности, уникальность опыта, знаний и навыков, результативность деятельности каждого работника. Грейдинг – это система проведения оценки и ранжирования должностей, которые распределяют по группам, или по грейдам, в соответствии с их ценностью для предприятий с целью создания наиболее эффективной системы мотивирования персонала. Система грейдов как инновационная форма оплаты труда впервые появилась около 50 лет назад в США по заказу госструктур. Она имела целью учесть уровень ответственности, уникальность опыта, знаний и навыков, результативность деятельности каждого работника.

По данным Минфина, на 1 июля 2023 года в 107 органах государственной власти фактически работают 173 100 человек. За первое полугодие 2023 года фактическая численность чиновников сократилась на 2700 человек.

25 августа Кабмин повысил зарплаты бюджетникам на территориях активных и возможных боевых действий. В период действия военного положения им установили надбавку в размере 50-100% должностного оклада.