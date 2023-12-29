Кабмін порізав премії держслужбовцям. Скорочує 20 000 вакансій

Фото: пресслужба Кабміну

Кабінет міністрів затвердив документ про нову систему оплати праці державних службовців на основі кваліфікації посад та грейдів. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Ніхто з керівників тепер за своїм бажанням не зможе нараховувати захмарні премії, надбавки та доплати. Тепер 70% зарплати держслужбовця становитиме оклад і лише 30% — премії", — пояснив прем'єр.

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Нова система охопить як державні органи з юрисдикцією по всій Україні (міністерства, Секретаріат Кабінету міністрів, Офіс президента), так і регіональні органи (обласні та районні адміністрації).

Одночасно з 1 січня скорочується кількість вакансій державної служби майже на 20 000.

Нова система оплати праці та скорочення вакансій, за оцінками Міністерства фінансів, дозволить Україні зберегти близько 8 млрд грн бюджетних коштів та спрямувати їх у 2024 році на потреби безпеки та оборони.

Як пояснював раніше міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, зараз структура оплати праці складається з мізерного посадового окладу та низки надбавок, нарахувань та премій.

При цьому керівники навмисне тримають значну частину посад вакантними, щоб мати можливість розподілити кошти, що йдуть на оплату праці, між працівниками у вигляді так званих премій.

Довідка Грейдинг – це система проведення оцінки та ранжирування посад, які розподіляють за групами, або за грейдами, відповідно до їхньої цінності для підприємств з метою створення найбільш ефективної системи мотивування персоналу. Система грейдів як інноваційна форма оплати праці вперше з'явилася близько 50 років тому у США на замовлення держструктур. Вона мала на меті врахувати рівень відповідальності, унікальність досвіду, знань та навичок, результативність діяльності кожного працівника. Грейдинг – це система проведення оцінки та ранжирування посад, які розподіляють за групами, або за грейдами, відповідно до їхньої цінності для підприємств з метою створення найбільш ефективної системи мотивування персоналу. Система грейдів як інноваційна форма оплати праці вперше з'явилася близько 50 років тому у США на замовлення держструктур. Вона мала на меті врахувати рівень відповідальності, унікальність досвіду, знань та навичок, результативність діяльності кожного працівника.

За даними Мінфіну, на 1 липня 2023 року у 107 органах державної влади фактично працюють 173 100 осіб. За перше півріччя 2023 року фактична чисельність чиновників скоротилася на 2700 осіб.

25 серпня Кабмін підвищив зарплати бюджетникам на територіях активних та можливих бойових дій. У період дії воєнного стану їм встановили надбавку у розмірі 50-100% посадового окладу.

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