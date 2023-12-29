Кабмін порізав премії держслужбовцям. Скорочує 20 000 вакансій
Кабінет міністрів затвердив документ про нову систему оплати праці державних службовців на основі кваліфікації посад та грейдів. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.
"Ніхто з керівників тепер за своїм бажанням не зможе нараховувати захмарні премії, надбавки та доплати. Тепер 70% зарплати держслужбовця становитиме оклад і лише 30% — премії", — пояснив прем'єр.
Нова система охопить як державні органи з юрисдикцією по всій Україні (міністерства, Секретаріат Кабінету міністрів, Офіс президента), так і регіональні органи (обласні та районні адміністрації).
Одночасно з 1 січня скорочується кількість вакансій державної служби майже на 20 000.
Нова система оплати праці та скорочення вакансій, за оцінками Міністерства фінансів, дозволить Україні зберегти близько 8 млрд грн бюджетних коштів та спрямувати їх у 2024 році на потреби безпеки та оборони.
Як пояснював раніше міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, зараз структура оплати праці складається з мізерного посадового окладу та низки надбавок, нарахувань та премій.
При цьому керівники навмисне тримають значну частину посад вакантними, щоб мати можливість розподілити кошти, що йдуть на оплату праці, між працівниками у вигляді так званих премій.
- За даними Мінфіну, на 1 липня 2023 року у 107 органах державної влади фактично працюють 173 100 осіб. За перше півріччя 2023 року фактична чисельність чиновників скоротилася на 2700 осіб.
- 25 серпня Кабмін підвищив зарплати бюджетникам на територіях активних та можливих бойових дій. У період дії воєнного стану їм встановили надбавку у розмірі 50-100% посадового окладу.