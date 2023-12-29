Кабмін порізав премії держслужбовцям. Скорочує 20 000 вакансій
Фото: пресслужба Кабміну

Кабінет міністрів затвердив документ про нову систему оплати праці державних службовців на основі кваліфікації посад та грейдів. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Ніхто з керівників тепер за своїм бажанням не зможе нараховувати захмарні премії, надбавки та доплати. Тепер 70% зарплати держслужбовця становитиме оклад і лише 30% — премії", — пояснив прем'єр.

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Нова система охопить як державні органи з юрисдикцією по всій Україні (міністерства, Секретаріат Кабінету міністрів, Офіс президента), так і регіональні органи (обласні та районні адміністрації).

Одночасно з 1 січня скорочується кількість вакансій державної служби майже на 20 000.

Нова система оплати праці та скорочення вакансій, за оцінками Міністерства фінансів, дозволить Україні зберегти близько 8 млрд грн бюджетних коштів та спрямувати їх у 2024 році на потреби безпеки та оборони.

Як пояснював раніше міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, зараз структура оплати праці складається з мізерного посадового окладу та низки надбавок, нарахувань та премій.

При цьому керівники навмисне тримають значну частину посад вакантними, щоб мати можливість розподілити кошти, що йдуть на оплату праці, між працівниками у вигляді так званих премій.

Довідка
Грейдинг – це система проведення оцінки та ранжирування посад, які розподіляють за групами, або за грейдами, відповідно до їхньої цінності для підприємств з метою створення найбільш ефективної системи мотивування персоналу. Система грейдів як інноваційна форма оплати праці вперше з'явилася близько 50 років тому у США на замовлення держструктур. Вона мала на меті врахувати рівень відповідальності, унікальність досвіду, знань та навичок, результативність діяльності кожного працівника.
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